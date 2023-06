L’ex Milan alla Samp: scelta a sorpresa in panchina

Continuano i rumors attorno al nuovo allenatore della Sampdoria. Adesso il nome caldo potrebbe essere quello di un ex Milan.

Non è certamente stata una stagione da ricordare per la Sampdoria. La retrocessione, condita dagli enormi problemi societari, è stata un bruttissimo colpo per i tifosi blucerchiati. Soprattutto considerando che, dall’altra parte della Lanterna, i rivali del Genoa sono prontamente tornati in massima serie.

Cosa che certamente vorrà fare anche la Sampdoria, che ci tiene molto ma molto poco a restare per più di un anno nel purgatorio della cadetteria. In attesa che si sistemi definitivamente la vicenda dell’acquisto del club da parte di Radrizzani. Il nuovo patron, secondo Repubblica, starebbe però già pensando al prossimo allenatore dei blucerchiati.

Radrizzani infatti avrebbe messo nel mirino l’ex attaccante del Milan, adesso diventato allenatore, Jon Dahl Tomasson. Radrizzani è un grande estimatore di Tomasson e lo voleva già al Leeds, ma adesso sarebbe pronto a portarlo in blucerchiato per provare a centrare un’immediato ritorno in massima seria. Non un mistero infatti che il patron ha grandi ambizioni per la Sampdoria e certamente per realizzarle dovrà necessariamente tornare quanto prima in Serie A.

Sampdoria, Tomasson nome caldo per la panchina

Dopo una carriera ricca di successi, che ha avuto il suo apice proprio con la maglia rossonera del Milan con la quale ha vinto la Champions League nel 2003, Tomasson ha intrapreso la carriera di allenatore. Partito in Olanda, paese nel quale aveva terminato la sua carriera da calciatore, Tomasson ha inizialmente avuto poca fortuna.

La svolta però è arrivata con il Malmoe, club che l’ex attaccante danese, ha condotto alla vittoria di due campionati. Nel 2022 l’approdo in Inghilterra al Blackburn Rovers con il quale ha sfiorato i play-off in questa stagione.

Da qui l’interessa della Sampdoria, alla ricerca di un profilo giovane, in rampa di lancio, ma comunque ambizioso per la panchina. I nomi alternativi per i blucerchiati sono in questo momento quelli di Gennaro Gattuso, in cerca di rilancio dopo la fine della sua avventura a Valencia, e Aimo Diana.

Per quest’ultimo si tratterebbe anche di un ritorno da ex visto che con la Sampdoria ha giocato già da calciatore. Senza dimenticare Luca Gotti. L’ex Udinese e Spezia sta aumentando le sue quotazioni negli ultimi giorni. Quello che è certo è che manca poco e presto Radrizzani dovrà prendere una decisione definitiva.