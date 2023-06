Lucia Javorcekova, costume a metà: fa girare la testa

Lucia Javorcekova, il topless lascia tutti a bocca aperta: il video è esagerato, la modella sempre più bollente

Quando parliamo della modella Lucia Javorcekova trattiamo di una delle modelle più belle e provocanti al mondo. Una ragazza che abbiamo imparato pian piano a conoscere tra tv e social e che ora è indimenticabile agli occhi di tutti i fan.

Dalla Slovacchia, il suo Paese natale, raggiunta una popolarità mondiale, ha optato per Tulum, lì dove il sole non manca mai. In Messico, sulla penisola dello Yucatán che si trova sulla costa caraibica sembra abbia trovato il suo habitat naturale. E da lì ammalia il mondo intero con i suoi post e le sue fotografie. D’altronde il suo corpo giunonico è sinonimo di bellezza ma non solo.

Lucia riesce a conquistare tutti, anche grazie al suo essere disinibita, una dote che si porta con sé fin dai suoi esordi nel mondo della moda, con immagini e video in cui appare senza veli. E, se vogliamo, è stata proprio la sua fortuna; la popolarità l’ha infatti raggiunta mettendo in mostra il suo enorme décolleté in un contest sul web dall’inequivocabile nome di “Escile”, per la gioia dei suoi fan che, di fatto, non aspettavano altro.

Lucia Javorcekova bollente: le immagini parlano da sole

E così il décolleté della Javorcekova è di fatto diventato famoso a livello mondiale. D’altronde è davvero notevole e non passa di certo inosservato, pur se “ritoccato” dal chirurgo plastico ad appena 21 anni dopo la gravidanza, come lei stessa ha ammesso.

Poco o male, perché gli oltre tre milioni di follower su Instagram restano ugualmente ipnotizzati da un corpo che assomiglia molto ad una vera e propria scultura. E la bellissima Lucia, complice il caldo di Tulum, di certo non fa nulla per tenerlo coperto, anzi.

Sa come infiammare i suoi follower e vi riesce perfettamente in ogni occasione possibile ed immaginabile; spesso in bikini o con vestitini aderenti, è una dea anche quando indossa lingerie in pizzo e trasparente, facendo strabuzzare gli occhi a tutti. Provocante e sensuale, è sempre pronta anche a sfidare la censura di Instagram, proponendosi completamente senza veli o quasi.

E proprio nell’ultimo reel ha incantato tutti; topless nella parte superiore del corpo ed un corpo mozzafiato che lascia a bocca aperta. Un décolleté coperto da una sorta di stola a trame larghe che lascia immaginare davvero tutto. Ed a rendere il tutto ancora più bollente – qualora ve ne fosse bisogno – anche i lunghi capelli bagnati e la mano tra di essi a scuoterli, per un effetto davvero devastante.