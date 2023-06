Inter-Inzaghi, arriva una sorpresa impensabile qualche giorno fa

Si è ribaltata completamente la situazione in casa Inter e scenari che a inizio anno sembravano impensabili ora sono concreti.

Quello tra l’Inter e Simone Inzaghi è stato spesso un rapporto complicato. Il tecnico ha portato a Milano due Supercoppe Italiane e due Coppe Italia, ma le critiche non sono mancate. L’anno scorso infatti lo Scudetto è stato solo sfiorato e a festeggiare è stata l’altra metà della città, quella sponda Milan.

In questa stagione invece l’Inter non è mai riuscita a insidiare il Napoli per il primo posto e l’avvio di campionato è stato decisamente claudicante. Dopo la rovinosa sconfitta in Friuli contro l’Udinese si è anche mormorato di esonero per Simone Inzaghi, che sembrava aver completamente perso il polso della situazione. Il doppio cambio alla mezz’ora del primo tempo, con Bastoni e Mkhitaryan spediti in panchina con grosso anticipo, aveva fatto storcere il naso a tutti, giocatori compresi.

Voci tornate a farsi sentire con insistenza dopo la sconfitta a San Siro contro il Monza, che ha messo in pericolo anche la qualificazione alla prossima Champions League. Il percorso proprio nella coppa dalle grandi orecchie ha ribaltato completamente la situazione. Contro il Benfica era partita da dentro o fuori per Simone Inzaghi e l’Inter ha fatto la voce grossa. Da lì è arrivato lo slancio giusto per ricompattare tutto l’ambiente.

Il colpo di scena, per Simone Inzaghi può esserci l’impensabile rinnovo

Finale di Champions League conquistata, terzo posto in classifica che garantisce la presenza alla coppa dall’anno prossimo indipendentemente da come andrà contro il Manchester City, il momento per l’Inter ora è positivo. Simone Inzaghi è pronto quindi a capitalizzare la serenità ritrovata. La dirigenza, Steven Zhang in primis, è contenta del suo operato e, dopo la finalissima, si potrà parlare di rinnovo di contratto.

Uno scenario decisamente impensabile soprattutto a inizio stagione e che ora invece va concretizzandosi. L’Inter è pronta a ripartire nel segno della continuità per quanto riguarda la panchina. Simone Inzaghi ha dimostrato capacità di leadership e nelle partite secche ha messo in mostra tutte le sue capacità.

Il suo accordo è in scadenza nel 2024 e tutto fa pensare che il contratto verrà rinnovato fino al 2025. Il gruppo sembrava completamente allo sbando e invece il tecnico ha saputo ritrovare il timone in corsa, indirizzando di nuovo i suoi verso gli obiettivi stagionali. Chissà poi che gli introiti extra imprevisti non consentano ai nerazzurri di non dover rinunciare ai pezzi pregiati per poter così ritentare l’assalto al tanto agognato Scudetto.