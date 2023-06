Sinner non ha voluto aspettare: l’annuncio è di poco fa

Jannik Sinner ha scelto di cancellare immediatamente la delusione per il Roland Garros: l’annuncio è ufficiale.

Jannik Sinner volta pagina. La delusione per un Roland Garros che avrebbe dovuto essere speciale per lui, e non lo è stato, è ancora bollente. Quella sconfitta contro Altmaier, arrivata in maniera assurda, fa molto male. I tifosi azzurri lo hanno già perdonato, ma per poter dimenticare quanto accaduto, o magari fare tesoro di una delle più grandi delusioni della sua carriera, il numero uno d’Italia ha deciso di mettersi subito in gioco.

In molti si aspettavano un periodo di riposo da parte del campione altoatesino, anche per staccare la spina mentalmente dopo un periodo sicuramente stressante dal punto di vista psicologico. Entrare in campo come uno dei favoriti in un torneo come il Roland Garros, per un ragazzo ancora molto giovane, non è infatti semplice.

Ma la miglior medicina, per Sinner, a quanto pare è il campo. C’è bisogno di tornare in forma, dopo settimane di appannamento. C’è bisogno di ritrovare condizione, fiducia, colpi, soprattutto adesso che il circuito si sta spostando dal rosso al verde, con un cambiamento di ambienti e superficie che ha bisogno di qualche partita per poter essere digerito. Da qui la decisione più sorprendente, comunicata dallo stesso Jannik solo in queste ore.

Sinner non si ferma più: il campione altoatesino ha scelto di tornare in campo

Doveva fermarsi per un paio di settimane. Il suo rientro in campo era in programma ad Halle, in Germania, in uno degli ATP 500 sull’erba più attesi di questo periodo di stagione, in partenza il 19 giugno. Invece, alla fine l’altoatesino ha deciso di bruciare le tappe e rimettersi subito in gioco, alla prima occasione possibile, sfruttando un forfait dell’ultimo secondo da parte di un suo collega.

A partire dalla prossima settimana, il nostro numero 1 sarà infatti protagonista all’ATP 250 di s-Hertogenbosch, torneo olandese in partenza il 12 giugno. Jannik ha infatti potuto godere di una wild card da parte degli organizzatori grazie al forfait di Tim van Rijthoven, campione uscente costretto al forfait per infortunio.

𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞, 𝐉𝐚𝐧𝐧𝐢𝐤 𝐒𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫!🇮🇹 The Italian will replace Tim van Rijthoven at the Libéma Open. Unfortunately, the defending champion is unable to participate due to injury. Sinner will be the third top 10 player to compete in ‘s-Hertogenbosch this year.#LibemaOpen pic.twitter.com/5vnae4p4MQ — Libéma Open🎾 (@LibemaOpen) June 5, 2023

Con Sinner diventeranno dunque ben tre i top 10 iscritti al torneo. Scenderanno in campo, infatti, nella stessa competizione anche il vincitore di Roma, Daniil Medvedev, e il canadese Felix Auger-Aliassime, altri due campioni reduci da una delusione scottante al Roland Garros.

Insomma, Jannik volta pagina, per propria volontà ma anche per necessità, visto che l’eliminazione precoce dal Roland Garros ha messo a rischio la sua posizione in classifica e ha compromesso in parte anche la sua Race. Considerando che sull’erba non ha punti da difendere rispetto alla scorsa stagione (fino a Wimbledon) cercherà di racimolarne il più possibile in questa fase, per presentarsi a meglio a Londra, dove lo scorso anno realizzò un quarto di finale storico, quello conquistato lo scorso anno ai danni proprio dell’attuale fenomeno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz.