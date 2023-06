Bye-Bye Inter, va da Klopp per 30 milioni

Sembrava poter essere ad un passo dall’Inter ed invece le cose sono improvvisamente cambiate: ecco cosa sta succedendo.

L‘Inter di Simone Inzaghi è chiamata ad una delle partite più importanti non solo della stagione, ma della storia recente dei nerazzurri. Ad Istanbul contro il Manchester City andrà in scena la finalissima di Champions League. I nerazzurri non arrivano da favoriti, ma sono pronti a dare battaglia e vendere cara la pelle.

Indipendentemente da come finirà la partita per la quale tutti i nerazzurri sono in trepidante attesa, la società si sta già muovendo sul mercato. La certezza di partecipare alla prossima Champions League rende il mercato più agevole e Marotta è pronto a piazzare qualche colpo in grado di elevare il tasso tecnico della rosa. Il club milanese vuole in particolare rinforzare il reparto difensivo.

Uno dei nomi che maggiormente si erano fatti nelle ultime settimane era quello di Perr Schuurs. Il centrale del Torino, autore questa stagione di 33 presenze tra campionato e coppa era stato individuato come uno dei possibili sostituti di Skriniar per il reparto arretrato. Una difesa che, vista anche l’età avanzata di Acerbi, ha urgente bisogno di interventi. Ma tra l’Inter e il difensore olandese si è messo di mezzo Klopp.

Inter, il Torino spara alto per Schuurs: spunta il Liverpool

Le prestazioni del difensore olandese hanno attirato l’attenzione di diversi club. Attualmente Schuurs ha un contratto che scade nel 2026. Una situazione ideale per il Torino che può quindi giocare a rialzo sul prezzo del cartellino. Situazione che, tradotta, è un bel problema per l’Inter.

I nerazzurri infatti sono interessati alle prestazioni del calciatore, ma non hanno alcuna intenzione di seguire il presidente granata Urbano Cairo in un’asta a rialzo. Anzi, già la valutazione del patron granata, 30 milioni di euro, è un prezzo eccessivo per le casse dell’Inter. Di questa situazione potrebbe approfittare il Liverpool, il quale dal canto suo è pronto ad offrire la cifra chiesta da Cairo, confidando a questo punto nella quasi certa impossibilità da parte dell’Inter di rilanciare.

Juergen Klopp guarda con fiducia alla possibilità che si sta dipanando davanti. Sembrava infatti molto probabile l’arrivo di Schuurs all’Inter e forse, senza intromissione degli inglesi, Cairo avrebbe abbastato le sue pretese. Adesso invece il patron granata può legittimamente farsi forte della proposta di Klopp e dirottare Perr Schuurs in Premier League.