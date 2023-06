Lo juventino mette troppi Like, la ragazza di OnlyFans reagisce così

Il web è un universo che non perdona, nel quale è difficile fingere o nascondere e infatti stavolta ci è cascato un calciatore della Juventus: riguarda una ragazza di OnlyFans.

La situazione contrattuale e professionale di Weston McKennie non è delle più rassicuranti. il centrocampista statunitense di 24 anni è in prestito dalla Juventus al Leeds. Tuttavia la squadra inglese è retrocessa dalla Premier League alla Championship, per cui non riuscirà a riscattare il cartellino. Il calciatore dovrà rientrare cosi a Torino. Non la migliore prospettiva, siccome dovrà provare a guadagnarsi spazio a fatica oppure cercare fortuna altrove nuovamente.

Per distrarsi forse o per puro diletto, il centrocampista si è lasciato andare con dei like di troppo sul web. Lo confessa la star di OnlyFans, Astrid Wett. Si tratta di una modella bionda davvero esplosiva nelle curve, la quale ultimamente è salita ancora di più alla ribalta per un inaspettato incontro di boxe con una collega. Sportiva e attraente: un binomio che può far perdere la testa a molti.

È accaduto appunto all’ex Juventus, che è andato alla ricerca del profilo della modella tifosa del Chelsea sul noto portale OnlyFans, sul quale quest’ultima ha un proprio seguito, apprezzato e hot profilo. Il motivo non è noto, forse soltanto il desiderio di rendersi ancora più popolare. Ad ogni modo la bella Astrid Wett ha scattato una foto di tutti i “mi piace” che attraverso OF McKennie ha messo alle suo foto.

I like di troppo su OnlyFans: scoppia la polemica contro il calciatore della Juventus

Dopodiché ha postato l’immagine su Twitter e ha fatto andare su tutte le furie di tifosi del Leeds. Subito, infatti, hanno additato il giocatore come poco attento, serio e professionale. La stessa Wett ha voluto in qualche modo fomentare le critiche della stampa britannica. Infatti, al momento della pubblicazione del post, ha scritto: “Era troppo impegnato a mettere mi piace”.

Il riferimento era allo scarso livello delle prestazioni dello statunitense e al motivo da ricercare per questa sua caduta libera, rispetto agli ottimi tempi juventini. Il risultato finale è che, ad oggi il calciatore non ha commentato, ma ben presto potrebbero farlo i bianconeri.

Il riscatto dei Leeds è sempre più difficile da pronosticare e la società juventina, dopo i tanti problemi anche di natura finanziaria, potrebbe invitare il centrocampista a cercare un nuovo posto dove andare. Appare quasi scontato che difficilmente l’americano resterà nel club bianconero.