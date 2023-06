Addio certo al Barcellona: destinazione Inter

Il calciatore del Barcellona sta per concludere la sua avventura in blaugrana e, fra i club che hanno avanzato i primi sondaggi, c’è anche l’italiana Inter.

Indipendentemente da come terminerà la finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola, la dirigenza dell’Inter ha già previsto un restyling della difesa nerazzurra in occasione della prossima stagione sportiva. D’altronde, il club deve fare i conti innanzitutto con un addio certo, che è quello di Milan Skriniar. È ormai noto da mesi che il giocatore, dopo aver deciso di non rinnovare con l’Inter, si trasferirà al PSG a parametro zero.

Al contempo la certezza è che invece la squadra potrà continuare a contare sull’apporto di Matteo Darmian e Alessandro Bastoni, ma di certo non basta. De Vrij e D’Ambrosio, ad esempio, sono in scadenza di contratto e nel giro di qualche giorno saranno fatte le dovute valutazioni, prendendo in considerazione anche il fattore anagrafico.

Se entrambi andassero via, la società dell’Inter avrebbe urgenza di correre ai ripari con soluzioni che potrebbero fungere da titolari, se si considera al valore dei due giocatori di cui sopra nell’economia di un’intera stagione sportiva. Perciò, la necessità è quella di un profilo esperto che non richiederebbe un esborso economico fuori dai parametri e in tal senso il club sta prendendo in considerazione vari profili.

Lascia il Barcellona e va all’Inter? L’inatteso nome per la difesa nerazzurra

Secondo le informazioni riferite dagli spagnoli di ‘MARCA’, nei sondaggi dell’Inter vi è finito anche uno dei calciatori più importanti della recente storia del Barcellona e della Nazionale spagnola. Si tratta di Jordi Alba.

L’esterno sinistro di 34 anni ha già fatto sapere che non proseguirà la sua avventura professionale col Barcellona, sebbene il contratto in corso avrebbe valenza fino alla prossima stagione. Il difensore ha già salutato e pregato le valigie, dopo 11 anni di indefessa partecipazione ai campionati dei catalani.

Due club hanno già fatto sapere di essere interessati a Jordi Alba. Da una parte c’è il Benfica, con i portoghesi che avrebbero bisogno di un nome navigato alla stregua dei secondi della lista, ovvero l’Inter di Simone Inzaghi. Entrambe le dirigenze avrebbero contattato l’entourage del calciatore per capire le sue esigenze sia economiche che sportive.

Al momento però non è stata avanzata ancora nessuna offerta concreta. Jordi Alba piace anche all’Atletico Madrid, che però non prende in considerazione spese folli sopratutto per un eventuale rincalzo. Altra pista attiva potrebbe in un paese arabo, ma pare che per ora questa opzione non alletterebbe il difensore.