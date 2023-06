Dall’Inter alla Juventus: colpaccio nerazzurro

Colpaccio tutto nerazzurro in vista della prossima sessione di calciomercato. Si parla già di duello tra le due storiche rivali di Serie A.

Inter e Juventus sono probabilmente le principali antagoniste nella Serie A italiana. Non a caso, quando si sfidano in campionato o nelle coppe, danno vita spesso a partite esaltanti e ricche di tensione sportiva.

Il cosiddetto ‘Derby d’Italia‘ fa parte della grande tradizione calcistica nostrana. Ma un duello tra Inter e Juve potrebbe scatenarsi anche in ambito calciomercato. Non è la prima volta che accade, ma stavolta le due big di Serie A sembrano intenzionate a puntare forte sul medesimo centrocampista.

Sia Simone Inzaghi che Massimiliano Allegri (anche se entrambi non sono ancora sicuri al 100% di restare sulle rispettive panchine) sono molto attratti da un mediano che gioca nel nostro campionato e che ha già dimostrato nelle ultime due stagioni di essere un calciatore completo e molto tecnico. Ideale dunque per fare il salto di qualità e rinforzare una big.

Inter-Juve, duello per Koopmeiners: costa almeno 35 milioni

L’indiscrezione di mercato è stata lanciata dal giornalista Luca Momblano, personaggio da sempre molto vicino alle cronache bianconere con il suo programma Juventibus. Pare che uno degli obiettivi concreti della Juve per la prossima stagione sia l’olandese Teun Koopmeiners.

Parliamo del centrocampista in forza all’Atalanta, classe 1998, che a parte qualche infortunio di troppo ha dimostrato in questa stagione di essere uno dei migliori incontristi del nostro campionato. Piede caldo, ottima fisicità e quella capacità di giocare su tutto il fronte mediano. Koopmeiners piace sia alla Juventus che ai rivali dell’Inter. Secondo i suddetti rumors si potrebbe scatenare un vero e proprio duello a colpi di proposte e trattative per arrivare al cartellino dell’olandese.

L’Atalanta valuta il suo cartellino almeno 35 milioni di euro, una cessione che garantirebbe una corposa plusvalenza (fu acquistato a 14 milioni dall’AZ). Nella Juve andrebbe a prendere il posto dell’ormai sicuro partente Adrien Rabiot, in scadenza di contratto. Nell’Inter sarebbe una valida alternativa ai mediani titolari, soprattutto se Marcelo Brozovic dovesse essere sacrificato in estate.

Nato a Castricum, in Olanda, nel 1998, Teun Koopmeiners è nato e cresciuto calcisticamente nelle fila dell’AZ Alkmaar, squadra di cui è stato anche il capitano. L’Atalanta lo ha ingaggiato a fine agosto 2021 come rinforzo di spessore. In carriera Koopmeiners vanta 15 presenze con la nazionale Orange, ma anche già 11 reti in Serie A con i nerazzurri.