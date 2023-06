Trasferimento pazzesco in Serie A: un bianconero va subito all’Inter

Potrebbe aprirsi con un colpo davvero super, il mercato dell’Inter. La squadra vuole chiudere per un calciatore bianconero.

Sono diverse le piste che l’Inter sta già seguendo per quanto riguarda il prossimo calciomercato, con l’apertura che appare sempre più vicina. Piacciono sicuramente diversi nomi per il centrocampo ed anche qualcuno offensivo, visto la possibile partenza con rientro a Londra di Romelu Lukaku. La priorità resta comunque la difesa.

De Vrij è ancora in dubbio, ma andrà via Milan Skriniar e qualcos’altro si potrebbe muovere anche sulle fasce. D’obbligo quindi da parte della dirigenza nerazzurra, pensare a diversi nomi per la retroguardia, per affidare ancora una volta nella prossima stagione, una rosa all’altezza a Simone Inzaghi. Adesso, spunta un nome davvero importante.

Una pista da poco si è aperta ed è tinta di bianconero. Presto, potrebbe proprio cambiare uno dei due colori per diventare nerazzurra. Parliamo dell’ottimo centrale di difesa classe ’96, Rodrigo Becão, che sta terminando il suo quarto anno con l’Udinese. Attenzione, perché nell’ultima uscita, il brasiliano non era neanche in panchina, ufficialmente per guai fisici, ma il Dt dei friulani, Pierpaolo Marino, ha fatto intendere che c’è anche dell’altro ai microfoni di Udinese Tonight.

Colpaccio Inter, arriva un big bianconero

Il difensore non si sarebbe ancora seduto a parlare di rinnovo con l’Udinese e per ammissione dello stesso dirigente, se ciò non avverrà, si penserà ad una cessione seppur dolorosa. Il contratto del ragazzo scade nel 2024 e ci sono diversi club sulle sue tracce. Da tempo si parla anche del Napoli, che però starebbe sondando diversi nomi che entrerebbero solo in caso di partenza di Kim.

Ed allora, ecco l’idea dell’Inter, ossia di anticipare tutti ed offrire la miglior proposta a Rodrigo Becão. Sembra che l’Udinese voglia almeno 15 milioni per liberarsi di lui e questo ha scatenato un tira e molla da parte delle società che starebbero pensando a lui, tra cui sarebbe finito anche il Fenerbahce. La cifra viene ritenuta alta visto i soli 12 mesi di contratto, ma le parti sono al lavoro.

Il brasiliano è già abituato a giocare nella difesa a tre e farebbe davvero comodo in questo momento ad una rosa che vuole ancora rinforzarsi, come quella interista. Dal canto suo, il brasiliano porterebbe non solo un’importante fisicità ed una spiccata velocità sull’anticipo, alla difesa di Inzaghi, ma anche tanta esperienza. Nonostante abbia solo 27 anni, il calciatore ha già nel suo curriculum, ben 124 presenze nella Serie A italiana.