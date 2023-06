Juventus, addio Allegri: prende quota il clamoroso ritorno

Svolta clamorosa nella Juve, che potrebbe decidere di interrompere anzitempo il rapporto con Allegri: torna proprio lui?

La Juventus prepara l’ultimo impegno stagionale con l’obiettivo di provare a conquistare almeno un posto in Europa League. Uscendo vittoriosa dalla trasferta di Udine, infatti, la Signora dovrebbe sperare in un mancato successo della Roma contro lo Spezia o dell’Atalanta contro il Monza per centrare uno dei due posti utili alla qualificazione in Europa League. In caso contrario, la Juve conserverebbe il settimo posto, che garantisce l’accesso alla Conference League.

Tutto questo, ovviamente, in attesa delle decisioni della UEFA. L’ente potrebbe decidere di escludere i bianconeri dalle coppe europee per una stagione dopo le sanzioni ricevute per plusvalenze (10 punti di penalizzazione) e manovra stipendi (718.000 euro di multa), arrivato quest’ultimo dopo il patteggiamento bianconero. Oltre questo a tenere banco è il futuro di Massimiliano Allegri. Ci sono ancora tanti dubbi sul tecnico livornese.

Se fino a qualche settimana fa la società sembrava compatta al fianco del suo tecnico (che ha ancora 2 anni di contratto, ndr), oggi le cose sembrano essere un po’ diverse. Non tutti, infatti, sarebbero convinti di continuare con Allegri. La società avrebbe intenzione di sposare l’umore della maggior parte dei tifosi che vedono nel tecnico livornese il principale responsabile di questi ultimi due anni così deludenti. Il tecnico ha deluso le aspettative sia sul gioco che sui risultati.

La posizione di Allegri è incerta, si lavora al ritorno

Sul web continuano a circolare molti nomi di possibili sostituti. Nelle ultime ore è tornato in voga un profilo che infiamma la tifoseria juventina. Stando ai bookmakers, infatti, ha ripreso quota il nome di Antonio Conte, che era presente sulle tribune dell’Allianz Stadium nell’ultimo match di campionato della Juve (0-1 contro il Milan). Il palinsesto Goldbet ritiene comunque ancora favoritissimo Allegri: la sua permanenza viene data soltanto a 1,60.

Il più accreditato in caso di separazione anticipata con l’allenatore toscano è proprio Antonio Conte. Un suo ritorno sulla panchina bianconera è infatti quotato a 7. Subito dietro l’ex allenatore del Tottenham troviamo altri due nomi che hanno avuto un passato in bianconero. Si tratta di Gian Piero Gasperini, che ha vinto un Torneo di Viareggio alla guida della Primavera juventina, e Zinedine Zidane, che da giocatore ha incantato il pubblico di Madama per 5 stagioni (dal 1996 al 2001).

Entrambi vengono quotati a 8 da Goldbet. Stabili le quotazioni di Paolo Montero, per nove stagioni difensore della Juventus e attuale tecnico dell’Under 19 bianconera. L’uruguaiano, secondo Goldbet, viene dato a 12, mentre più dietro troviamo Raffaele Palladino, allenatore del Monza, quotato a 15.