Mercato Inter, grande colpo dal Barcellona: Inzaghi accontentato

Mercato Inter, arrivano sviluppi interessanti in entrata. Il club, infatti, è al lavoro per accontentare Simone Inzaghi e regalare alla tifoseria la possibilità di continuare a sognare. Arriva in tal senso il grande colpo di mercato che accende le speranze ed accontenta Simone Inzaghi.

E’ una stagione quasi da incorniciare quella che sta per volgere al termine per l’Inter. Che può diventare letteralmente storica tra otto giorni, quando affronterà in finale di UEFA Champions League il Manchester City. L’obiettivo del club, però, è confermarsi a questi livelli e ripetersi più volte. Per questo sul mercato si va all’inseguimento di profili di spessore e di esperienza internazionale. L’obiettivo è di aiutare anche i più giovani a raggiungere in poco tempo lo status di grandi. Per questo si starebbe lavorando alla chiusura del grande affare a condizioni molto vantaggiose con il Barcellona.

Mercato Inter, colpo dal Barcellona

Situazione dal punto di vista economico e finanziario molto delicata in casa Barcellona. I catalani, infatti, viaggiano verso l’esclusione dalla prossima UEFA Champions League e per questo hanno bisogno di tagli importanti per fare il mercato. Va in questa direzione l’idea di cedere profili di secondo piano come Kessie e di interrompere bruscamente i rapporti con calciatori come Busquets ma soprattutto Jordi Alba.

Il terzino spagnolo, infatti, ha già salutato il club catalano, dal momento che non sarà presente in occasione dell’ultima gara di campionato contro il Celta Vigo. Dopo 11 anni insieme lui ed il Barcellona hanno deciso di interrompere questo rapporto a causa delle condizioni del club con un anno di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. L’Inter ha già avviato i contatti, dal momento che l’Atletico Madrid si è defilato dalla corsa per lui. Attenzione, però, alla concorrenza da parte del Benfica, che potrebbe sostituire con lui Grimaldo.

Jordi Alba all’Inter

Nonostante non sia più un ragazzino (34 anni per lui), Jordi Alba continua a garantire corsa, sprint, assist e gol sulla corsia di sinistra. In Liga, infatti, sono arrivati quest’anno due centri in 30 gare disputate, a conferma delle sue buone condizioni fisiche. Con il futuro di Gosens incerto per il poco spazio avuto, lo spagnolo potrebbe rendere felice Inzaghi. Che, dunque, potrebbe disporre di un calciatore con caratteristiche simili a quelle di Dimarco e che potrebbe aiutare quest’ultimo nel percorso di crescita.