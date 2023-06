Dalla Roma al Milan: arriva quasi gratis

Possibile cambio di maglia per una giocatore della Roma durante la prossima sessione di calciomercato con l’opzione Milan che si fa concreta.

La stagione calcistica è ormai agli sgoccioli ed il pensiero dei club è già proiettato a quello che sarà il 2023/2024 con le società che vogliono sistemare le proprie rose.

In casa Roma ci saranno diversi addii con alcuni calciatori che chiuderanno la propria esperienza in giallorosso dopo una sola stagione. Dopo la cocente delusione della sconfitta in Europa League per la Roma è tempo di rivoluzione, continuando però con José Mourinho alla guida, capace di portare i capitolini a due finali europee in due anni.

Nelle ultime ore sta nascendo la possibilità di vedere un calciatore della squadra capitolina con la maglia del Milan in vista del prossimo campionato. Stando alle ultime voci di calciomercato, Georginio Wijnaldum potrebbe proseguire la sua carriera in Italia ma al Milan. Il centrocampista è destinato a lasciare la Roma dopo l’ultima partita casalinga contro lo Spezia.

Calciomercato Roma, un giocatore potrebbe finire al Milan

L’olandese è stato frenato da un brutto infortunio che lo ha lasciato fuori per tutta la prima parte di stagione, e non ha mantenuto le aspettative. Una volta tornato in campo però le sue prestazioni sono state altalenanti e la Roma non ha intenzione di riscattare il suo cartellino dal PSG. L’ex Liverpool farà quindi ritorno a Parigi ma la sua permanenza nella capitale francese durerà molto poco. Il calciatore non sembra affatto rientrare nei piani dei campioni della Ligue 1.

Nelle ultime ore il suo cartellino sarebbe stato proposto al Milan che cambierà molti uomini in mezzo al campo. Un giocatore dell’esperienza internazionale di Wijnaldum potrebbe fare comodo ai rossoneri ma al momento c’è stata freddezza alla proposta. Un affare che potrebbe concludersi solo con un altro prestito del giocatore. Resta da capire quindi quello che sarà il futuro del classe 1990 che potrebbe trovare una nuova sistemazione in Premier League, campionato dove è molto apprezzato per i suoi trascorsi al Liverpool.

Nel frattempo in casa Roma si cercano di raccogliere i cocci dopo il ko ai calci di rigore contro il Siviglia nella finale di Europa League. José Mourinho appare certo di restare alla guida della squadra giallorossa ed i capitolini dovranno cercare di resistere agli assalti per Paulo Dybala che nel suo contratto ha una clausola da circa 20 milioni di euro che gli permetterebbe di andare via da Roma.