Verratti in Serie A, destinazione a sorpresa: ecco il colpo dell’estate

Marco Verratti è pronto a ritornare in Italia visto che, su di lui, ci ha fatto più di un pensierino il top club che intende rinforzare il centrocampo con il suo arrivo

Per lui si tratterebbe della sua prima esperienza in Serie A visto che, nel corso della sua carriera calcistica, ha militato in cadetteria ed in Francia. La prossima stagione, però, le cose per lui potrebbero decisamente cambiare.

Anche perché, come riportato in precedenza, si potrebbe verificare l’assalto della big nei suoi confronti. Il centrocampista della nazionale è pronto a diventare uno dei colpi di questa sessione estiva di calciomercato. Il Paris Saint Germain è pronto ad effettuare una vera e propria rivoluzione per il prossimo campionato. Il tecnico Galtier (a rischio esonero per aver fallito l’obiettivo della Champions) ha confermato in conferenza che quella di sabato potrebbe essere l’ultima di Messi con la maglia dei parigini.

Stesso discorso potrebbe valere anche per l’ex centrocampista del Pescara. Marco Verratti non è più gradito da buona parte della tifoseria. Oltre alla ‘Pulce’, Neymar e molti altri anche l’abruzzese è entrato nella lista dei calciatori che potrebbero seriamente fare le valigie. Dalla Francia, infatti, fanno sapere che una sua possibile partenza non è assolutamente da scartare.

Serie A, Verratti può seriamente arrivare: le ultime

Nonostante il suo contratto vada in scadenza il 30 giugno del 2026, il 30enne potrebbe tra qualche mese prendere il biglietto di sola andata per il nostro Paese. Con una destinazione già scelta. Non è affatto un mistero che l’Inter sia sulle sue tracce da un bel po’ di tempo. Anche se, una vera e propria trattativa con il PSG non c’è mai stata. Soprattutto per il fatto che trattare con il presidente Al-Khelaifi non è del tutto così semplice.

Quest’anno, però, le cose potrebbero cambiare. Ed il motivo è fin troppo evidente. Verratti potrebbe sostituire un altro big del centrocampo nerazzurro. Il primo nome indiziato nel team nerazzurro porta a quello di Marcelo Brozovic. Il croato potrebbe provare, per la prima volta nella sua vita, l’esperienza in Premier League o in Liga dove è molto seguito.

Solamente nel caso di una sua possibile cessione potrebbe verificarsi tutto questo? Non proprio. Soprattutto nel caso in cui la squadra di Inzaghi, il prossimo 10 giugno ad Istanbul, dovesse sollevare la Champions League al cielo le cose potrebbero essere anche più “semplici”. La sua valutazione si aggira, però, intorno ai 50 milioni.