Inter, il primo rinforzo arriva dal PSG: operazione monumentale

Sarebbe davvero un acquisto che farebbe la differenza, l’Inter pensa di avere uno spazio per comprarlo dal Paris Saint-Germain.

La finale di Champions League è difficilissima da vincere, ma è pur sempre una gara secca. I tifosi dell’Inter hanno tutto il diritto di sognare ed il merito è sia della società che del lavoro fatto da Simone Inzaghi, che intanto si tiene stretto la sua panchina almeno per un altro anno. Ma a far sognare i tifosi interisti c’è anche un altro fattore, a breve infatti, riaprirà il mercato.

Alcune operazioni sembrano fantascienza, altre invece sarebbero assolutamente possibili. E così a Milano, sponda nerazzurra, potrebbero arrivare nuovi nomi di un livello assoluto, nella speranza però che non parta almeno un big. Sicuramente è da tenere in considerazione anche che calciatori fortissimi come Nicolò Barella e Lautaro Martinez, piacciano ovviamente alle migliori squadre del mondo.

Il club nerazzurro è molto attento alle operazioni di mercato e la società è brava a lavorare ‘di fantasia’. L’operazione Lukaku lo dimostra e non è detto che Marotta non possa ripetere con una trattativa molto simile. Sono sempre voci di mercato, ma gli indizi portano a pensare che i nerazzurri ci proveranno. Si tratterebbe di un clamoroso ritorno e riguarda un calciatore che ha lasciato all’Inter un ricordo dolcissimo. Infatti, nella stagione dell’ultimo scudetto vinto dal Biscione, c’era anche lui.

Dal PSG all’Inter: colpaccio dei nerazzurri

Parliamo del forte ventiquattrenne, Achraf Hakimi, ex calciatore nerazzurro che la società acquistò per poco meno di 40 milioni e lasciò andare dodici mesi dopo per oltre 60 al PSG. Ora il calciatore marocchino è stufo dell’avventura a Parigi e non disdegnerebbe un clamoroso ritorno. D’altronde nelle ultime settimane lo abbiamo già visto come ospite ad assistere al derby e lui (come Perisic) sogna il ritorno in nerazzurro.

Addirittura sembrerebbe che Hakimi stia cercando casa a Milano, ed anche che sia finito nel novero dei calciatori in rotta di collisione con il Paris Saint-Germain. Tutto chiaro, va chiarito se il Psg riuscirà a vendere il calciatore alle sue condizioni.

Secondo il Mundo Deportivo, non sarebbe assolutamente da escludere che l’Inter stia pensando ad un ritorno clamoroso. 37 presenze e 7 gol in campionato nell’anno dello scudetto con Conte, più altre 8 presenze tra Coppa Italia e Champions. Hakimi dimostrò di essere instancabile e di saper unire l’ottima difesa ad una fase offensiva che in Serie A fa la differenza. I tifosi nerazzurri possono sognare.