“In sala parto con me”, Diletta Leotta ha scelto lei: è la regina della TV

La rivelazione di Diletta Leotta ha lasciato tutti i suoi fan assolutamente senza parole. La scelta è ormai fatta.

Gli ultimi anni hanno certificato in maniera netta quanto il pubblico televisivo (ed in particolare quello calcistico) sia letteralmente innamorato di Diletta Leotta. Parlano i fatti, legati ad una carriera importante che la bella giornalista siciliana sta portando avanti con la personalità di chi sa cosa vuole.

E così dopo gli anni a ‘Sky Sport’, che le hanno permesso di farsi conoscere dal grande pubblico, Diletta ha poi deciso di accettare la sfida di ‘Dazn’, emittente che di fatto l’ha scelta come vera e propria madrina. Certo, quella della conquista dei diritti della Serie A ha rappresentato un punto di svolta non accettato in maniera cosi benevola dagli stessi tifosi. Il tutto a causa dei vari problemi avuto dalla stessa ‘Dazn’ (in particolare nella fase iniziale) per garantire ai tifosi un servizio decente.

Diletta ha dovuto cosi accettare anche di essere il volto di un brand non cosi ben voluto in fase iniziale, ma la sua immagine non è mai stata scalfita. Anzi, col passare del tempo la Leotta ha aumentato esponenzialmente il consenso popolare, diventando sempre più famosa ed apprezzata. Poi c’è la vita privata, che sospeso finisce al centro dell’attenzione mediatica quando si toccano dei picchi di notorietà cosi importanti come fatto proprio dalla stessa Diletta in questi anni.

Diletta Leotta, la rivelazione in vista del parto: ha spiazzato tutti

La vita sentimentale di Diletta è finita al centro del chiacchiericcio per diverse volte. La storia d’amore con Can Yaman, ad esempio, ha fatto sognare tantissimi adolescenti, che speravano di poterli vedere crescere insieme. Poi la rottura, un momento di pausa sentimentale per la Leotta ed un nuovo amore che oggi sembra essere quello più importante della sua vita.

Si, perchè la storia con Loris Karius non solo va a gonfie vele ma sta per vivere un momento di grande gioia: la nascita del primo figlio della coppia. Tutti i fan attendono il lieto evento, e c’è anche chi sarebbe pronto ad accompagnare proprio Diletta in sala parto. Questo retroscena è emerso nel corso di un’intervista rilasciata dalla stessa Leotta nelle scorse ore.

“Michelle riempie la stanza di positività, mi ha detto che mi accompagnerebbe in sala parto per tenermi compagnia“, ha raccontato Diletta al ‘Corriere della Sera’, riferendosi alla nota conduttrice Michelle Hunziker. “È una mamma e una nonna da prendere come esempio”, ha ancora detto la Leotta. La Hunziker sarà tra le protagoniste del nuovo Podcast della giornalista siciliana, ‘Mamma dilettante’.