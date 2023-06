Tragedia Sergio Rico, le parole della moglie commuovono il calcio

L’estremo difensore del PSG è in condizioni stabili, ma ancora gravi, dopo la terribile caduta da cavallo dei giorni scorsi

Un angol di Far West in piena Andalusia. Questo è il rinomato ‘El Rocìo’, la località spagnola teatro del drammatico incidente occorso a Sergio Rico, il portiere iberico del PSG nato giusto a Siviglia, a poche decine di chilometri di distanza dall’affascinante località. Le tradizioni locali, ossequiosamente rispettate soprattutto dai nativi del luogo, sono costate carissime al calciatore, ricoverato in ospedale dopo una brutta caduta da cavallo.

Testimoni oculari parlano di un calcio subìto dell’animale nella zona del collo proprio durante la caduta: già questo dovrebbe aver provocato sin da subito gravi ferite in quella zona. Il portiere ha dovuto immediatamente essere intubato dopo il trauma cranico diagnosticato sul momento, ed è stato subito trasportato all’ospedale universitario Virgen del Rocìo, in cui è ricoverato da domenica.

Le condizioni sono stabili, ma restano gravi, tanto è vero che il prodotto della Cantera del Siviglia è ricoverato in terapia intensiva. L’accaduto ha scosso profondamente tutto il mondo del calcio, in particolar modo il PSG, sua squadra attuale, ma anche lo stesso Siviglia. Numerosi, anche nella fortunata notte di Budapest in Europa League, gli striscioni di sostegno ed incoraggiamento per quello che da tutti è considerato uno dei figli prediletti della città. Nonchè vincitore di due Europa League – nel 2015 e nel 2016 – con la società andalusa.

“Ci aggrappiamo a qualunque cosa”: lo straziante messaggio della moglie

A render ancor più drammatica la situazione ci ha pensato, suo malgrado, la moglie Alba Silva, la quale, in preda ad una comprensibile disperazione, ha lanciato uno straziante messaggio, ripreso da un video, al marito ricoverato. “Non lasciarmi sola amore mio, perché ti giuro che non posso e non riesco a vivere senza di te. Ti stiamo aspettando, vita mia. Ti amiamo tutti così tanto“, ha incalzato commossa Alba.

Successivamente sono arrivate anche delle dichiarazioni, riprese dalla versione on line del noto quotidiano spagnolo ‘As’, sulle effettive condizioni del calciatore: “La situazione è stabile. Per il momento ci hanno detto questo, consigliandoci di aspettare pazientemente”, ha dichiarato tra le lacrime ai microfoni di Europa Press. “Ci aggrappiamo a qualunque cosa pur di riaverlo presto con noi“, ha concluso.

Tutti attendono con ansia l’emissione di un nuovo bollettino medico che possa far luce e chiarezza sulle effettive condizioni dell’estremo difensore, incappato in un incidente tanto sfortunato, quasi inverosimile, quanto dalle conseguenze inaspettate.