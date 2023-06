Oriana consola Dybala: dedica speciale dopo la finale

La dedica di Oriana Sabatini al suo compagno Paulo Dybala è stata molto apprezzata su Instagram: parole stupende.

Tutti coloro che hanno assistito in TV alla finale di Europa League tra Roma e Siviglia non hanno potuto fare a meno di notare le lacrime di Paulo Dybala dopo i calci di rigore. Il giocatore argentino, recuperato all’ultimo da Mourinho dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime gare, è uscito nel corso del match e non ha potuto calciare uno dei rigori finali.

Era stato proprio lui a portare in vantaggio i giallorossi nel primo tempo con un sinistro che aveva fulminato Bono. Nella ripresa è arrivato il pareggio degli andalusi (autogol di Mancini), che hanno poi alzato il trofeo per la settima volta negli ultimi 18 anni. Alla Roma sono stati fatali ancora una volta i calci di rigore, proprio come contro il Liverpool nella finale di Coppa dei Campioni del 1984.

Le lacrime di Dybala a fine gara hanno ricordato a molti quelle di un anno fa, quando la Joya salutava i tifosi juventini nella sua ultima gara all’Allianz Stadium. Anche in quell’occasione il campione argentino si lasciava andare ad un pianto sconsolato. Le lacrime sono tornate nuovamente sul suo volto in quella notte di Budapest che ha fatto tanto male ai tifosi della Roma.

Dybala, il post di Oriana è una… “Joya”: parole dolcissime

In attesa di capire cosa gli riserverà il futuro, Dybala può consolarsi con l’amore della sua compagna, Oriana Sabatini. L’attrice, cantante e modella argentina, 27 anni, è sempre al fianco della Joya ed è pronta a rialzarlo anche stavolta. Oriana Sabatini ha pubblicato un post su Instagram che ha stretto il cuore a tutti i fan di Paulo Dybala. La compagna di vita della Joya ha sottolineato come di solito preferisca dire queste cose in privato. Stavolta però ha voluto elogiare il suo compagno pubblicamente, esaltando le sue qualità.

Per Oriana Sabatini l’attaccante della Roma è una delle persone “più perseveranti, talentuose e professionali” e la modella ha voluto ribadire di sentirsi orgogliosa ed emozionata nel vedere la fatica profusa dal suo compagno per cercare di raggiungere il traguardo.

Oriana Sabatini ha celebrato ulteriormente il suo partner: “Sei un grande esempio per me e sono sicura per molte altre persone là fuori“, ha aggiunto la modella, che ritiene Dybala un vincitore perché può vivere di ciò che ama. L’attrice argentina ha poi assicurato al suo compagno che gli sarà sempre vicino in tutte le partite, sia quando ci sarà da festeggiare che quando invece toccherà piangere.