La partita si fa piccante: Valentina Vignali da sogno

Valentina Vignali è in splendida forma, la cestista appassiona proprio con un pallone di basket in mano per una partita che si fa piccante.

Dal campo di pallacanestro alla moda, passando anche per la vetrina social che fa crescere sempre più i fan. Valentina Vignali gira tutto il mondo e porta la passione italiana della palla a spicchi anche nella patria del basket mondiale.

Una cestista da più di due milioni e mezzo di fan non poteva che trovare una palla a spicchi anche in America, patria della NBA e del grande basket internazionale, dove giocano i migliori campioni con ingaggi stratosferici. Valentina Vignali è così arrivata negli Usa, mostrando la sua passione per la pallacanestro a 360 gradi.

La cestista italiana ammalia i fan, ha spesso messo in evidenza come sia stata una delle poche sportive ad aver saputo abbinare gli impegni sportivi con quelli artistici. In questo caso, la passione per la pallacanestro l’ha portata nel cuore pulsante di questo sport, che si vive giorno per giorno in strada e con particolare abilità.

Vignali, foto sexy in campo

Valentina Vignali ha avuto spesso coraggio, in campo e fuori. Ha raccontato i suoi problemi di salute e spesso ha invitato proprio i suoi followers a non mollare mai, nemmeno quando l’avversario sembra aver preso il sopravvento. Così, è diventata anche un punto di riferimento per i suoi fan, che su Instagram non mancano di lodarla dopo gli ultimi scatti. Nella patria del basket mondiale ecco una Valentina Vignali più sensuale che mani.

Con un pallone Wilson in mano e l’abbigliamento di quanti giocano per strada, Valentina Vignali ha accompagnato così il suo messaggio per i followers: “Quanto non gioco a basket, frequento partite, le organizzo, penso agli incontri, li commento, li guardo… e a volte mi vesto bene”. Insomma, pensa allo sport in ogni momento della giornata e proprio per questo sembra essere diventata la paladina cestistica, pur non avendo mai militato in Nazionale.

Presente spesso e volentieri agli eventi di gala della Serie A1 femminile da conduttrice o da ragazza immagine, deve ancora abbattere un ultimo pregiudizio che rimane proprio nel mondo del basket femminile. Ovvero, quello di molte colleghe che la rimproverano per aver fatto più pubblicità a se stessa che non all’intero movimento cestistico, fatto di sacrificio e spesso e volentieri di un esercito di sportive che giocano per passione e non certo per occupare le prime pagine delle riviste patinate.