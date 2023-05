Morata torna in Serie A, operazione da 20 milioni

L’attaccante spagnolo potrebbe tornare presto in Serie A. Affare da 20 milioni, ecco dove potrebbe finire Alvaro Morata.

Si potrebbe aprire la possibilità di un nuovo clamoroso ritorno di Alvaro Morata in Italia. L’attaccante spagnolo, che ormai viaggia oltre i 30 anni ed è in piena maturità calcistica, questa stagione ha giocato tra le fila dell’Atletico Madrid. Il suo futuro però potrebbe non essere più al Wanda Metropolitano, ma nuovamente in Serie A.

Chi però si sta aspettando un suo terzo ritorno alla Juventus molto probabilmente dovrà ricredersi. Infatti, come riportato dal giornalista Salvatore Riggio ai microfoni di TVPlay.it, attorno a lui si sta sempre di più concretizzando la pista Milan. Ma ad una condizione “Se dovesse costare attorno ai 20 milioni sarebbe un affare.” ha dichiarato Riggio. “I rossoneri dovrebbero prendere davvero esempio dai cugini dell’Inter e dal mercato di Marotta in questi anni. Cercare di prendere buoni giocatori risparmiando sul costo del cartellino.”

Alvaro Morata, in tal senso, andrebbe a sopperire alle mancanze di un reparto che in questo momento soffre da un lato di calciatori, come Ibrahimovic, decisamente avanti con l’età e dall’altro di calciatori che sono fuori dal progetto tecnico e molto probabilmente troveranno altre strade, come Origi. Si rende quindi necessario per il Milan puntare su prospetti in attacco in grado di poter sopperire a quello che potrebbe rivelarsi un grosso problema in vista della prossima stagione.

Milan, non solo Morata: si punta anche a Rasmus Højlund dell’Atalanta

Alvaro Morata in questa stagione ha disputato 39 partite con la maglia biancorossa della squadra madrilena, andando a segno per 13 volte in tutte le competizioni da lui disputate. Qualora però il prezzo richiesto dall’Atletico Madrid per Alvaro Morata dovesse risultare troppo alto e di conseguenza non conveniente per le casse rossonere, il Milan potrebbe puntare su di un altro attaccante. Un giovane prospetto che si sta ben mettendo in mostra con l’Atalanta: Rasmus Højlund.

“Se si dovesse invece spendere un qualcosa di sostanzioso a livello economico allora che Morata si potrebbe puntare ad Rasmus Højlund.” ha continuato Riggio. Questi ha ricordato che l’Atalanta è una bottega cara ma ha confermato che per il Milan sarebbe un gran colpo. In questa stagione Rasmus Højlund ha disputato 32 partite, tra Serie A e Coppa Italia, con la maglia dell’Atalanta, siglando 9 reti.