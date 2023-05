Milan col fiato sospeso: tifosi in ansia, salta tutto

Non solamente il Milan, ma anche i tifosi sono decisamente con il fiato sospeso per come potrebbe andare a finire la trattativa

A quanto pare le cose potrebbero decisamente cambiare. Ed il motivo è fin troppo evidente: la trattativa che avrebbe dovuto portare il calciatore in rossonero potrebbe subire un brusco stop. Un altro club, infatti, è pronto a presentare un’offerta molto più importante (e sicuramente più vantaggiosa per il calciatore) rispetto a quella dei rossoneri.

Il dirigente Paolo Maldini ci proverà, in tutti i modi, fino all’ultimo per cercare di cambiare le carte in regola. Anche se, in questi casi, servirà una offerta convincente al club di appartenenza. Sembrava tutto fatto ed invece potrebbe clamorosamente saltare tutto. I supporters rossoneri sperano in un clamoroso colpo di scena dell’ultimo minuto. Ancora una volta i soldi della Premier cambiano tutto.

Il club rossonero ha trovato molte difficoltà nel reparto offensivo in questa stagione. La squadra di Pioli ha potuto contare realmente solo su Giroud e Leao, mentre i sostituti non hanno mai mantenuto le attese. In società c’è la consapevolezza che ci vuole altro e uno dei nomi accostati al Milan è quello della stella del Real Madrid Marcos Asensio.

Milan, la trattativa col big rischia seriamente di saltare

Ed è per questo motivo che la dirigenza aveva pensato, sin dalla scorsa estate, di tentare il tutto e per tutto per un calciatore del Real Madrid. Lo stesso che non viene considerato come una prima scelta da parte di Carlo Ancelotti. L’attaccante spagnolo, che, nonostante sia partito molte volte dalla panchina, ha dato il suo contributo importante di gol. Ne ha realizzati ben 12. Il suo periodo ai ‘Blancos’, però, potrebbe essere giunto al termine.

Perez valuta la cessione di Asensio a titolo definitivo. Non al Milan che si è sempre mostrato interessato nei suoi confronti, ma ad un altro club e ad un altro campionato: si tratta dell’Aston Villa che, domenica scorsa, ha conquistato un importante successo che gli ha garantito di partecipare alla prossima edizione della Conference League. I ‘Villains‘ potrebbero offrire una cifra che si avvicina ai 35 milioni di euro per avere l’attaccante spagnolo.

Numeri importanti e forse troppi per il club rossonero che puntava invece ad una vera occasione di mercato. Asensio appare lontano, intrigato poi da un campionato di livello come la Premier League. Il Milan, dopo aver ottenuto aritmeticamente la certezza di partecipare alla prossima edizione di Champions League, è pronta ad orientarsi sul mercato. Ci sarà una vera e propria rivoluzione all’interno del reparto offensivo del team del ‘Diavolo’. Una rivoluzione che probabilmente non riguarderà Asensio.