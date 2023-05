Calciomercato, hanno preso Messi: resta in Europa grazie all’Inter

Tutti sono curiosi per conoscere il futuro di Lionel Messi: ora è arrivata la conferma dalla Francia, ecco dove giocherà

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Lionel Messi è pronto a cambiare aria dicendo addio al PSG. Un’esperienza completamente da dimenticare per il campione del Mondo con l’Argentina: ora la voglia di tornare al top è tanta.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate conferme dalla Francia: Messi ha già deciso il suo futuro per una nuova avventura entusiasmante. Tante indiscrezioni di calciomercato per la Pulce, ma ora è tutto più chiaro: il campione argentino vorrebbe continuare la sua carriera luccicante e ricca di tronfi. Un motivo in più per restare a competere in Europa per conquistare nuovamente la Champions League. Il nuovo trasferimento gli permetterà di arrivare a giocare da protagonista la Coppa America nel 2024, per poi andare a giocare definitivamente in MLS. Messi vuole chiudere il trasferimento il prima possibile con tante offerte sul tavolo.

Calciomercato, Messi addio: clamorosa proposta

A breve potrebbe essere già annunciato dalla sua nuova squadra per provare così nuovamente emozioni a non finire. Una voglia immensa di lasciare il segno in ottica futura: non intende andare via dall’Europa come ha fatto Cristiano Ronaldo. Il suo obiettivo è quello di tornare a trionfare in Champions League per collezionare nuovi record suggestivi della sua eccellente carriera.

Secondo quanto riportato dal prestigioso quotidiano L’Equipe, Lionel Messi vestirà nuovamente la maglia del Barcellona. Una clamorosa operazione di calciomercato con il trasferimento in Mls all’Inter Miami che si farà carico dell’ingaggio per poi prestarlo 18 mesi al club spagnolo. In questo modo il club blaugrana eluderà il Fair Play finanziario. Lo stesso Xavi ha rivelato come il possibile ritorno di Messi dipendesse soltanto da lui: un ritorno a casa per il campione argentino che vorrebbe subito dimenticare le stagioni al PSG.

La sua mossa di volare in Francia non si è rivelata giusta: con Neymar e Mbappè l’intesa non è stata delle migliori con eliminazioni cocenti in Champions League. Un intreccio suggestivo in ottica futura per Lionel Messi, che ha già preso la sua decisione per aiutare il suo ex compagno di squadra Xavi ad imporsi a livello internazionale dopo la conquista della Liga. Un obiettivo comune per fare il suo ritorno a casa: i tifosi blaugrana non vedono l’ora di ammirarlo nuovamente dal vivo per provare a vivere le emozioni di un tempo. Messi resterà uno dei migliori della storia del Barcellona e del calcio in generale. Le sue giocate hanno fatto impazzire migliaia di difensori che non sono riusciti mai a fermarlo.