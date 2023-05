Rientro alla base e cessione lampo: Frattesi arriva così

Frattesi è sempre al centro di varie manovre di mercato, e una squadra italiana sembra aver trovato in Serie B la chiave per sbloccare la trattativa.

Anche questa estate, in Serie A sarà caccia aperta a Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo ha confermato anche nell’ultima stagione di essere un giocatore di ottimo livello e grande prospettiva, e le big italiane non vogliono lasciarselo scappare. La concorrenza per lui è tanta, e il club neroverde non ha richieste basse per il suo cartellino: per acquistarlo dovrebbero servire almeno 30 milioni di euro. Il tutto, ovviamente, sempre che non si scateni un’asta, che farebbe crescere ancora di più il suo prezzo.

Ma c’è chi ha un asso nella manica. Una società in particolare ha sottomano un giocatore, nell’ultimo anno in prestito proprio in Serie B, che potrebbe interessare al Sassuolo. Si potrebbe così realizzare uno scambio, che consentirebbe di abbassare il costo del cartellino del centrocampista, facilitando la trattativa. È questo il piano dell’Inter, che forte dell’ottima stagione e di una finale di Champions League da disputare a giugno, sa di avere ora maggiori possibilità di spesa e appeal.

I nerazzurri puntano su Frattesi per rinforzare e ringiovanire la propria mediana, soprattutto tappando il buco dell’addio di Gagliardini. E le recenti ottime prestazioni dei giovani interisti nella serie cadetta offrono al Sassuolo diverse opportunità tra cui scegliere. Una in particolare ha però convinto gli emiliani, e potrebbe dunque essere inserita nell’offerta dell’Inter per Frattesi. Stiamo parlando di Giovanni Fabbian, il 20enne centrocampista reduce da un’ottima annata in Serie B.

Fabbian dalla B alla A: è lui la chiave dell’Inter per arrivare a Frattesi

Nel corso dell’ultima stagione, il centrocampista nativo di Camposampiero, vicino Padova, ha convinto tutti nella serie cadetta italiana. Fabbian, arrivato alla Reggina in prestito dall’Inter, ha esordito tra i professionisti dimostrando doti molto interessanti, soprattutto a livello offensivo. Mezzala completa sotto il profilo fisico e tecnico, ha segnato 8 gol quest’anno in Serie B, ed è stato uno dei trascinatori del club calabrese fino alle Final Four dei play-off. La seconda divisione gli sta un po’ stretta, ed è ovvio che per lui sia giunto il momento di un salto nella massima serie.

Il Sassuolo lo tiene sotto osservazione da un po’: Fabbian avrebbe le caratteristiche ideali per rimpiazzare appunto Frattesi in neroverde. L’Inter lo sa ed è consapevole che questo scambio possa metterla in pole position per la corsa al centrocampista ex delle giovanili della Roma. Fabbian è attualmente valutato attorno ai 6 milioni, ma Marotta potrebbe riuscire a farne valere il cartellino anche qualcosa in più, ottenendo un bello sconto su Frattesi.