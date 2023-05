Dramma Rico, il messaggio da brividi della moglie al calciatore

Triste quanto successo al portiere del Paris Saint Germain domenica scorsa. Rico è ancora ricoverato in gravi condizioni. La moglie gli ha dedicato un messaggio da brividi

Un vero dramma quanto accaduto al portiere del Paris Saint Germain, Sergio Rico. L’estremo difensore, originario di Siviglia, si era recato nel weekend nel suo Paese natale approfittando dei giorni di ferie concessigli dal club francese.

Rico ne ha approfittato per passare qualche momento di relax, e ha scelto come meta El Rocio, una frazioncina della provincia di Huelva, famosissima per essere molto simile ad un paesaggio western. Purtroppo, però, la gita di piacere si è trasformata in un vero e proprio incubo per Sergio Rico. Il portiere ventinovenne è infatti caduto dal cavallo che lo conduceva, prendendo un forte pedata dallo stesso sul collo.

E’ stato necessario il pronto intervento di un elisoccorso per salvargli la vita, che lo ha condotto d’urgenza in un ospedale di Siviglia. L’incidente è avvenuto domenica 28 maggio al mattino. Le condizioni di Sergio Rico sono subito state definite gravi. Come riportato da MARCA, la famiglia ha rilasciato un comunicato il giorno seguente, affermando che il ragazzo era certamente in buone mani, ma che i medici si sarebbero mossi con estrema prudenza nelle successive 48 ore. Di recente, è stata la moglie di Sergio ad esporsi. Il suo messaggio sui social è davvero commovente.

Alba Silva, la moglie di Sergio Rico con un atroce dolore

Alba Silva, moglie dell’ex Fulham e Maiorca, è ben consapevole che il marito sta rischiando la vita in quel letto d’ospedale. Le sue condizioni non possono essere ancora definite rassicuranti, anzi. Sergio Rico sta lottando tra la vita e la morte, e la sua compagna non ha potuto far altro che esprimere tutto il suo dolore sui propri canali social. Alba Silva ha così scritto su Instagram: “Non lasciarmi sola, amore mio, perché giuro che non posso e non so vivere senza di te. Ti aspettiamo, vita mia, ti amiamo tanto…”.

Un messaggio breve, ma che racchiude ed esprime contemporaneamente l’amore e la paura estremi della donna. I due ragazzi si sono sposati soltanto un anno fa, l’11 giugno del 2022. Non hanno ancora figli, ma una vita davanti per vivere il loro grande sentimento. La speranza è dunque enorme per il portiere del Psg di uscire quanto prima da ogni pericolo per ricongiungersi alla moglie, alla famiglia e alla sua squadra, e dimenticare questo tragico incidente. Forza Sergio!