Juve, sms dal tecnico: sono pronto a tornare

La Juventus alla fine della stagione può seriamente dire addio a Massimiliano Allegri e prendere un grande ex: tutti i dettagli

Sono tante le critiche ricevute da Massimiliano Allegri nelle ultime due stagioni. La Juventus non ha vinto titoli e il gioco non è stato apprezzato né dai tifosi, né dagli addetti ai lavori. La penalizzazione ha danneggiato negli ultimi mesi i bianconeri, che però hanno dovuto dire addio subito alla Champions League con una sola partita vinta su sei e un -10 a gennaio dal Napoli primo in classifica in Serie A.

Obiettivi, dunque, subito sfumati: come quello della vittoria di Europa League, dopo aver perso al Sanchez Pizjuan la semifinale di ritorno col Siviglia. La Juventus alla fine di questa stagione dovrà decidere cosa succederà con Allegri e con la rosa. I tifosi si auspicano una rivoluzione, con l’arrivo di un nuovo direttore sportivo e di un nuovo allenatore, oltre che di giocatori in grado di alzare il livello mentale e qualitativo della rosa.

Sono tanti gli allenatori accostati alla Juve, uno di questi è Fabio Grosso che ha vinto col Frosinone l’ultimo campionato di Serie B, conquistando la promozione. Tuttavia, colui che effettivamente potrebbe approdare alla Juventus è Igor Tudor. Uno di quelli che a Torino ha già giocato ed è stato vice allenatore con Andrea Pirlo, con il quale ci furono anche dei dissidi.

Juventus-Tudor si può: ecco le condizioni

Igor Tudor oggi allena l’Olympique Marsiglia e, a una giornata dalla fine della Ligue 1, è aritmeticamente terzo in classifica. Un buon piazzamento, alle spalle del super PSG e della sorpresa Lens. Il prossimo anno, tuttavia, dovrà affrontare il playoff di Champions League prima, eventualmente, di giocare nella fase a gironi.

Bisognerà capire quali saranno le prospettive di Tudor in Francia, visto che nelle ultime ore si fa forte la candidatura di Franck Haise per l’OM, autore di una splendida stagione con il Lens. Le ultime indiscrezioni riferiscono che Igor Tudor avrebbe dato piena disponibilità alla Juventus per tornare la prossima stagione. Ha svolto il ruolo di vice con Pirlo primo allenatore nel 2020/21.

Adesso vorrebbe tornare da protagonista ed è stuzzicato dall’idea di rilanciare i bianconeri nella prossima stagione. Tuttavia, l’allenatore croato avrebbe chiesto delle garanzie per il prossimo mercato. Dipenderà dalla disponibilità del club bianconero dopo la mancata qualificazione in Champions League. La differenza potrebbe farla la cessione di qualche big della rosa come Vlahovic e Chiesa.