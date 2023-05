Real Madrid, il top arriva subito: “Accordo già chiuso”

Il Real Madrid già sta pensando alla prossima stagione, visto che ha chiuso per l’arrivo di un giocatore top.

Dopo la stagione perfetta dell’annata scorsa, il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha avuto quest’anno più di qualche colpo a vuoto, soprattutto per quanto riguarda il campionato. Se da un lato sono arrivati i successi in Coppa del Re e nella Coppa de Mondo per club, infatti, dall’altro i Blancos nella Liga non sono riusciti ad essere competitivi fino in fondo.

Il Barcellona di Xavi, di fatto, ha preso il largo già nel mese di gennaio, soprattutto ad una grande reparto difensivo. Il Real Madrid, invece, è caduto più di una volta in gare che, almeno sulla carta, doveva portare facilmente a casa. Per quanto riguarda il discorso Champions League, invece, la squadra di Carlo Ancelotti si è dovuta inchinare in semifinale dinanzi alla strapotenza di quest’anno del Manchester City guidato da Pep Guardiola.

Una volta archiviata questa stagione, dove c’è in gioco con l’Atletico Madrid del Cholito Simeone solo il secondo posto dietro al Barcellona, il Real Madrid sta già pensando a quella dell’anno prossimo. Florentino Perez, infatti, sta cercando di chiudere l’arrivo di un calciatore tra i più seguiti nello scenario europeo. Si lavora ormai già al mercato e Perez vuole rinforzare la squadra.

Mercato Real Madrid, Florentino Perez sta chiudendo con il Borussia Dortmund per Jude Bellingham

Come riportato dal quotidiano sportivo iberico ‘AS’, infatti, il Real Madrid sta chiudendo con il Borussia Dortmund per il trasferimento in Spagna di Jude Bellingham, con il quale è stato già trovato un accordo. La trattativa tra i due club non è ancora conclusa del tutto, anche se ormai è molto avviata. Tra domanda ed offerta, al momento, c’è una differenza di 50 milioni di euro, visto che Florentino Perez ne offre 100 ed il club tedesco non scende sotto i 150.

La trattativa potrebbe essere sbloccata dagli eventuali bonus. Jude Bellingham sarebbe già il secondo acquisto del Real Madrid, visto l’arrivo di Fran Garcìa, che è stato ‘ripescato’ dal Rayo Vallecano. L’intenzione del club iberico è quella di chiudere l’arrivo del calciatore inglese per la prima metà di giugno.

Florentino Perez spera che Bellingham, insieme a Camavinga e Tchouameni, riescano a dare il ricambio a centrocampo sia a Luka Modric che a Toni Kroos. Il calciatore inglese, ancora prima di giocare con la maglia del Real Madrid, è già molto apprezzato in Spagna, visto per approdare nel team dei ‘Galacticos’ ha rifiutato club come Manchester United, Liverpool e Bayern Monaco.