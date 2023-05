Trovato l’erede di Alex Sandro: è un altro brasiliano

La Juve è pronta a rituffarsi nel mercato, le prime idee bianconere portano dritti all’erede di Alex Sandro sulla fascia sinistra.

Il brasiliano ha rinnovato il proprio contratto con i bianconeri sino al 2024, ma serve necessariamente un nuovo esterno sinistro per il futuro. La Juve ha ora una soluzione importante da poter mettere in atto, Cristiano Giuntoli potrebbe accelerare questa trattativa.

La Juve del futuro comincia a farsi largo, seppur lentamente e con tanti ostacoli nel corso del suo cammino. Tornare a vincere non sarà facilissimo, considerando come le contendenti allo scudetto hanno preso maggiore consapevolezza, mentre i bianconeri restano ancora un cantiere aperto.

Anche chi è stato confermato non sembra essere più indispensabile. Alex Sandro ha avuto il rinnovo automatico per le presenze in campo, il maxi contratto da sei milioni di euro netti è stato uno dei tanti errori recenti per la dirigenza. Che ora vorrà subito trovare un sostituto, almeno stabilendo qualche gerarchia in campo per il prossimo futuro.

Juve su un nuovo terzino, le ultime

La fascia sinistra dei bianconeri è quella che avrà maggiori movimenti. Sono due intanto i calciatori che rientreranno alla base, Luca Pellegrini e Andrea Cambiaso. Il terzino attualmente alla Lazio potrebbe essere ceduto per una decina di milioni di euro in Premier, Cambiaso invece rientrerà a Torino svolgendo almeno il ritiro con la società bianconera, ma con un’offerta cash potrebbe partire anche lui. Magari portando proprio le risorse necessarie per il prossimo colpo: Renan Lodi alla Juve, un affare che torna di moda.

Il brasiliano di origini italiane era stato prestato dall’Atletico Madrid in questa stagione, la meta spiazzò tutti. Il Nottingham Forrest lo ingaggiò con un prestito e diritto di riscatto a trenta milioni di euro, riscatto non sarà esercitato dal club inglese che ha raggiunto la permanenza in Premier League. Per lui 27 gare in campionato con la sensazione di non essersi particolarmente legato a un ambiente che ha speso tanto sul mercato, spesso calciatori di alto calibro come ad esempio il portiere Keylor Navas, arrivato in prestito dal PSG.

Il brasiliano classe 1998 torna così un nome spendibile per la fascia sinistra, secondo Fichajes.net i bianconeri si sono ripiombati sul terzino. Da un verdeoro a un altro, Renan Lodi sostituto di Alex Sandro per la nazionale ma anche per la Juventus. L’esterno sinistro è quotato una ventina di milioni di euro dall’Atletico Madrid, non rientra più nei piani di Diego Simeone. Difficile proporre qualche scambio agli spagnoli, in questo momento della stagione si fa gran fatica a proporre qualche bianconero all’estero.