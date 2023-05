La Gregoraci infiamma Monaco: uno spettacolo rovente

Elisabetta Gregoraci tra le protagoniste del Gp di Monaco: Montecarlo ai suoi piedi, la showgirl non smentisce il suo fascino

Quello appena trascorso è stato un weekend piuttosto significativo dal punto di vista sportivo. Oltre ai tradizionali appuntamenti calcistici, in calendario c’erano l’ultima tappa del Giro d’Italia, l’inizio del Roland Garros e soprattutto il Gp di Monaco a Montecarlo, in Formula 1. Una gara tra le più iconiche e attese di tutta la stagione e nella quale non poteva certo far mancare la sua presenza la splendida Elisabetta Gregoraci.

Come diversi vip, infatti, Elisabetta vive da tempo nel Principato. La donna è legata da tempo con il mondo dello sport e nello specifico con i motori. In passato l’abbiamo vista fare coppia fissa con Flavio Briatore, ex manager Renault, tra l’altro. Se già abitualmente, dalla Grande Corniche Elisabetta regala scatti da capogiro ai suoi innumerevoli fan sui social (quasi due milioni di followers su Instagram), questa volta si è probabilmente superata.

Nel post dedicato a una giornata intensa, tra le diverse immagini condivise con gli ammiratori alcune all’interno del paddock, incluso l’incontro con qualche altro vip, come ad esempio Gianluigi Donnarumma, la Gregoraci ha regalato alcuni scatti in cui ha messo in evidenza la consueta sensualità irresistibile.

Elisabetta Gregoraci più in forma che mai: primo piano prorompente, accende la fantasia

E’ stata una domenica non particolarmente fortunata per i tifosi della Ferrari, che anche stavolta hanno assistito a una Rossa lontana dalle prime posizioni. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno lottato provando a fare il massimo, ma hanno portato a casa soltanto un sesto e un ottavo posto. Sul primo gradino del podio, il solito Max Verstappen che ha inflitto distacchi oceanici agli avversari. Ma Elisabetta ha provato a consolarci a modo suo, così. A brillare, per i colori italiani, abbiamo visto Elisabetta Gregoraci.

In primo piano, un abito che ha messo in risalto le solite curve esplosive e incontenibili. La 43enne si conferma in splendida forma, come ben sanno gli ammiratori più sfegatati, già pronti a venerarla in vista di una lunga e caldissima estate, in cui la vedremo protagonista sui social ma anche sul piccolo schermo, come conduttrice del Tour di Battiti – Live, la kermesse musicale che farà il giro delle piazze italiane. Con visioni del genere, per gli appassionati italiani di motori è decisamente più facile mandar giù l’amarezza per una Ferrari non all’altezza delle aspettative.