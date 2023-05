Primo colpo Champions: Milan, c’è il parametro zero

Conquistata la matematica qualificazione alla prossima Champions League, il Milan è pronto a chiudere il primo colpo.

Il gol di Giroud ha regalato la vittoria al Milan sul campo della Juventus con i rossoneri che per il terzo anno consecutivo raggiungono la fase a gironi della Champions League.

Un risultato importante per il club meneghino, seppur favorito dalla penalizzazione di 10 punti assegnata ai bianconeri. Un piazzamento che garantisce al Milan ingenti entrate economiche in vista della prossima stagione che garantiranno ai rossoneri la possibilità di intervenire in maniera netta in sede di calciomercato. Nei prossimi giorni sarà ufficializzato il primo colpo per il Milan con Maldini e Massara che già da settimane avevano un accordo di massima con un calciatore.

Calciomercato Milan, ecco il primo colpo: ufficialità a breve

Con l’accesso alla prossima Champions League ormai certo, il Milan è pronto ad ufficializzare l’acquisto di Daichi Kamada. Il giapponese ha scelto i rossoneri che hanno battuto la concorrenza del Napoli. Il giocatore si legherà al Milan con un triennale, più opzione per il quarto anno, a circa 3 milioni di euro a stagione. Un colpo importante per il centrocampo del Milan che va a mettere sotto contratto a costo zero un giocatore capace di mettere a segno ben 15 reti in questa ultima stagione con l’Eintracht Francoforte.

Capace di agire sulla trequarti o da mezzala, nei pensieri di Pioli potrebbe andare a sostituire momentaneamente anche l’assenza di Bennacer. L’algerino tornerà a disposizione nel 2024 e Kamada potrebbe essere provato come centrale al fianco di Tonali. Il suo acquisto è da considerare anche nell’ottica di un possibile addio di Brahim Diaz.

Lo spagnolo può essere riscattato dal Real Madrid per 22 milioni di euro ma gli spagnoli possono riportarlo a casa mettendone sul piatto 27. L’intenzione delle merengues appare quella di inserirlo nella trattativa per Bellingham, ormai ad un passo dall’approdo al Real Madrid. Quello di Kamada dovrebbe essere solo il primo acquisto a centrocampo per il Milan che sembra intenzionato a chiudere a stretto giro di posta anche per Loftus-Cheek del Chelsea.

Resta poi sempre vivo il sogno Milinkovic-Savic ma con l’accesso in Champions League anche da parte della Lazio non è da escludere un rinnovo del serbo. In uscita invece il Milan vedrà salutare Bakayoko, Vranckx e con ogni probabilità Adli in prestito. Da capire poi quello che sarà il futuro di De Ketelaere che potrebbe giocare un anno lontano dai rossoneri per avere maggiore continuità.