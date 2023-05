Colpo di scena Quagliarella: ipotesi a sorpresa per il futuro

Colpo di scena sul futuro di Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria che ha già salutato i propri tifosi.

Al termine della partita che la Sampdoria ha pareggiato in casa contro il Sassuolo Fabio Quagliarella si è recato sotto la curva dei propri tifosi per salutarli.

Il centravanti classe 1983 non è riuscito a trattenere le lacrime durante i saluti con quello che è stato il suo popolo per moltissimi anni. Con il contratto in scadenza nel giugno di quest’anno, per il centravanti sa di addio definitivo ai colori blucerchiati. Al termine della sfida il giocatore ha affermato di essere andato a salutare i tifosi perché era stata la sua ultima partita in Serie A con la Samp, pronto però a mettersi a disposizione in caso di chiamata da parte della nuova proprietà.

Calciomercato, nuova ipotesi per il futuro di Quagliarella

Le proposte per il centravanti ex Juventus e Torino non mancano ma al momento la possibilità più concreta appare quella del ritiro. Il giocatore infatti, compiuti 40 anni lo scorso gennaio, è pronto ad appendere gli scarpini al chiodo.

In casa Samp in queste ore si sta vivendo una corsa contro il tempo per cercare di salvare la società e cercare di iscriverla al prossimo campionato di Serie B. Le notizie che arrivano nelle ultime ore sono altalenanti con i tifosi della Sampdoria che vivono tra le speranze di aprire un nuovo ciclo che possa presto riportare il club in Serie A, alla paura di veder sparire la società, costretta poi a ripartire dai Dilettanti.

Nel caso in cui la Samp dovesse riuscire ad ottenere l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B, non è escluso che possa arrivare una chiamata per Quagliarella per provare a convincerlo ad accettare un altro anno nel club doriano. Se così non fosse non mancherebbero le opzioni per l’attaccante sia dalla Serie B che dalla Serie A con un attaccante di esperienza come lui che farebbe comodo a diverse squadre.

Probabile che una decisione definitiva non arrivi già nelle prossime settimane con l’attaccante che attenderà di capire dapprima il futuro della Sampdoria. Lui stesso si è detto disponibile ad aiutare la squadra a tornare presto in Serie A. In estate poi, in base alle offerte che arriveranno al classe 1983 svincolato, deciderà se proseguire con l’attività agonistica o appendere gli scarpini al chiodo e valutare una nuova carriera nel mondo del calcio.