Hernandez dice addio: c’è l’accordo con il nuovo club

Hernandez ha deciso di dire addio trovando subito l’accordo con il nuovo club: un affare spaventoso che spiazza i tifosi

Lucas e Theo Hernandez si sono contraddistinti nel calcio europeo per la loro grande tecnica ed esplosività. Tanti assist e gol sia con la maglia della propria squadra, sia con quella della nazionale francese, soprattutto per Theo.

Il Milan vuole tenersi stretto il proprio terzino, sa bene che in Europa è complicato trovare un giocatore come lui spendendo poco. E’ arrivato, infatti, dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro nell’estate del 2019. Una cifra irrisoria comparata al valore che il francese ha raggiunto oggi, di oltre 60 milioni.

Per Theo Hernandez, infatti, ottime prestazioni con la Francia al Mondiale di Qatar 2022. Il titolare è suo fratello Lucas, che però ha subito un brutto infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare in anticipo la competizione. Il suo rientro è previsto alla fine della stagione, ma diversi club si sono già fatti avanti per acquistarlo dal Bayern Monaco.

Il club allenato da Thomas Tuchel, probabilmente, la prossima estate avvierà una vera e propria rivoluzione. E forte su Lucas Hernandez c’è l’interesse del Paris Saint-Germain, che cerca nuove certezze vista la stagione sottotono soprattutto nelle coppe.

Lucas Hernandez al PSG: c’è l’accordo

Secondo quanto riferito da ‘L’Equipe’, Lucas Hernandez e il PSG hanno già raggiunto un accordo per la prossima estate. Il club di Al-Khelaifi vuole un difensore elegante e allo stesso tempo duttile e il prescelto è il fratello di Theo. D’altra parte, il Bayern Monaco non lo lascerà andar via così facilmente. Il contratto di Lucas scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e a Monaco di Baviera non hanno intenzione di svenderlo.

Lucas Hernandez in questa stagione ha collezionato soltanto 11 presenze in tutte le competizioni con il Bayern Monaco, complice la rottura del legamento crociato al Mondiale. E il suo recupero potrebbe completarlo in patria: difficile, però, che il PSG paghi 80 milioni come il club tedesco ha fatto nel 2019 per assicurarselo dall’Atletico Madrid.

Insomma, la prossima estate un Hernandez potrebbe cambiare squadra. Per adesso, non è il caso di Theo. Maldini e Massara vogliono assolutamente tenerlo, perché la fascia sinistra del Milan formata dal terzino francese e da Rafael Leao è stata garanzia di successo negli ultimi anni, adesso l’obiettivo è tornare a giocare la Champions. E in più, il giocatore sta bene a Milano e l’anno scorso ha rinnovato il contratto fino al 2026.