Addio alla Juve: ultima in casa per tre bianconeri

In casa bianconera è tempo di ultimare i prossimi addii: in vista dell’estate, tre big hanno già le valigie in mano

La super sfida contro il Milan ha il sapore di ricordi antichi anche se, al momento, nè i bianconeri nè i rossoneri sembrano avere obiettivi importanti come in passato. Juventus-Milan è stato un avvenimento fondamentale nell’ultima decade.

Uno scontro che ha deciso interi campionati, indirizzando in una direzione o nell’altra il buon esito di mesi di duro lavoro. Adesso, invece, la penultima giornata di Serie A rappresenta solo un saluto ai tifosi bianconeri, a casa. All’Allianz Stadium, però, anche alcuni dei big attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri lasceranno un’impronta che ha un solo significato da qui ai prossimi mesi: l’addio.

E non è un mistero che la ‘Vecchia Signora’ stia già lavorando con decisione sulla prossima annata calcistica nella quale, inevitabilmente, dovrà arrivare il tanto atteso rilancio. La Juventus, durante l’imminente sessione estiva di calciomercato, cambierà volto e lo farà partendo innanzitutto dalle cessioni. Ma non tutti gli addii frutteranno un tesoretto alla dirigenza torinese, anzi.

Da questo punto di vista sono ormai già virtualmente decise tre importantissime partenze che lasceranno un vuoto molto complicato da colmare dal ‘Conte Max’. Il primo è, chiaramente, Adrien Rabiot. Le prestazioni del forte centrocampista francese sono sotto gli occhi di tutti, numeri da vero top player – 11 gol e 6 assist in 46 presenze – e la corte di numerosi top club negli ultimi tempi non ha fatto altro che allontanare l’ex PSG dalla ‘Vecchia Signora’.

Non solo Rabiot: Allegri ‘perde’ tre big

Rabiot, nonostante i contatti che vanno avanti da tempo, avrebbe deciso di dire addio alla Juventus. Niente rinnovo ma un saluto, a parametro zero il prossimo 30 giugno, dopo aver vissuto gli ultimi quattro anni in quel di Torino. Il francese, come anticipato, non sarà però il solo.

Anche Leandro Paredes lascerà sguarnita la mediana. L’argentino, che non ha convinto del tutto Allegri, farà ritorno a Parigi dopo il prestito abbastanza deludente alla Juventus. Niente riscatto, dunque: in mediana i bianconeri attueranno una vera e propria rivoluzione. Ed un altro divorzio ormai deciso, forse quella che avrà maggiormente il sapore del rimpianto viste le prestazioni stellari, è quella di Angel Di Maria. L’ala campione del Mondo con l’Argentina non ha mai nascosto la sua voglia di ritornare a casa, a Rosario, per chiudere lì la carriera.

Non è però detto, perchè le opzioni in Europa per il ‘Fideo’ non mancano, anzi. L’unica grande certezza è che quello che sta per chiudersi sarà la prima e unica stagione dell’ex Real e PSG con la casacca bianconera. Di Maria, insieme a Rabiot e Paredes, è già certo di voler proseguire altrove.