Berardi segna e saluta: la destinazione è scelta

Mimmo Berardi potrebbe lasciare il Sassuolo dopo una vita calcistica nell’ultimo incontro di campionato previsto per il weekend, in direzione di un top club.

Il capitano neroverde è ormai pronto per una nuova avventura, maturo al punto giusto per essere determinante anche in una big. Berardi è stato più volte determinante in stagione, ma ora punta ad esserlo anche nelle coppe europee.

Mimmo Berardi mai come in questo momento può lasciare il Sassuolo, dopo tante battaglie vissute insieme. Cresciuto nel settore giovanile, Mimmo è diventato capitano, bandiera e massimo goleador in Serie A, vincendo Euro2020 ed entrando sempre più nel cuore dei tifosi. La separazione è però imminente, la prossima partita contro la Fiorentina potrebbe essere l’ultima giocata al Mapei Stadium, i tifosi sono ormai consapevoli di questo addio.

Berardi è seguito dai top club, rimarrà in Serie A ma sarà determinante altrove. Una prova di maturità che arriva dopo dieci stagioni nella massima serie e un girone di ritorno che l’ha visto come grande protagonista per il rilancio del Sassuolo.

Berardi, corsa a due tra le big

Il calciatore di origini calabresi in questa stagione è stato determinante partendo dal ritorno in campo nelle prime gare del 2023. Dopo aver recuperato da un infortunio, Berardi ha messo lo zampino un po’ ovunque. Il trionfo del Sassuolo in casa dei campioni d’Italia ha portato decisamente la sua firma con tre assist e un gol, una gara che è rimasta impressa nella mente dei tifosi.

Il ruolino complessivo in stagione è fissato a 11 reti e 7 assist, numeri che dimostrano come sia sempre al centro del gioco. Dionisi dovrà separarsene, il Sassuolo cederà Berardi dopo anni, in pole sembrano esserci Lazio e Napoli.

Mimmo Berardi alla Lazio sarebbe un colpo importante per Maurizio Sarri, un calciatore determinante per i biancocelesti con un tridente tutto italiano da completare con Zaccagni e Immobile. Sarri ne è sempre rimasto affascinato, è un calciatore che potrebbe far aumentare la qualità del gruppo in vista della prossima edizione della Champions League. Il Sassuolo chiede intorno ai 20 milioni di euro, sarà comunque decisiva la volontà del calciatore nel scegliere il prossimo club.

Proprio per questo, la possibilità di vedere Berardi al Napoli non è remota. I neo campioni di Italia possono puntare su un appeal ritrovato e l’attaccante sarebbe un elemento di grande classe da integrare con Osimhen e Kvaratskhelia. I campani potrebbero mettere sul piatto varie contropartite, come Zerbin da lanciare in un campionato di Serie A con maggiori chance da titolare o Gaetano. Sarà il colpo dell’estate, tra qualche giorno potrebbero esserci già interessanti novità.