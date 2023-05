Svolta Arnautovic, futuro deciso: rimane in Serie A, l’annuncio

Il futuro di Marko Arnautovic fino ad oggi è stato un’incognita. L’attaccante del Bologna, complice anche una stagione importante, è stato infatti accostato con insistenza ad alcune piazze importanti della Serie A, pronte a sedersi al tavolo con gli emiliani per cercare di ingaggiare l’attaccante austriaco nel prossimo calciomercato.

A fronte di questo nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di quello che sarebbe e potrebbe accadere in estate, ma a mettere fine a queste voci ci ha pensato lo stesso Arnautovic, che nel pre partita di oggi ha annunciato una volta e per tutte quello che sarà il suo futuro nel prossimo calciomercato.

Calciomercato, futuro Arnautovic deciso: l’annuncio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Marko Arnautovic nel prossimo calciomercato. In scadenza con il Bologna addirittura nel giugno 2025, l’attaccante austriaco ha attirato su di sé l’attenzione di alcune squadre blasonate della Serie A dopo una stagione importante che lo ha visto essere uno dei protagonisti indiscussi della formazione di Thiago Motta, nonostante qualche infortunio di troppo.

I problemi fisici non hanno però fermato Arnatutovic che ha dimostrato di poter essere per l’appunto decisivo anche a 34 anni. 9 gol in una piazza come Bologna non è da tutti, ed è per questo che se messo ancora di più in condizione potrebbe registrare numeri ancora più importanti. Di questa ipotesi se ne è parlato tanto nelle scorse settimane in vista del prossimo calciomercato, ma a pochi minuti dalla sfida di Serie A contro il Napoli è stato lo stesso attaccante rossoblu a voler ordine alla situazione.

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Marko Arnautovic ha detto di essere molto felice a Bologna in risposta ad una delle tante domande che ha ricevuto in merito al suo futuro nel prossimo calciomercato. Quanto detto potrebbe decisamente cambiare le carte in tavola.

“Felice di essere qui”: Arnautovic rimane a Bologna? Le ultime

In queste settimane si è parlato tanto del fatto che Marko Arnautovic possa lasciare Bologna nel prossimo calciomercato. A seguito delle parole dell’austriaco nel pre partita di oggi qualche dubbio in merito però sale, anche perché hanno dato il sentore di essere quasi una dichiarazione d’amore.

All’ennesima domanda su quello che potrebbe essere il suo futuro, Arnautovic ha infatti detto di trovarsi bene ed essere felice a Bologna. I rumors delle ultime settimane non hanno dunque smosso di un centimetro l’ex West Ham, la cuoi volontà sarà la chiave di volta di questa faccenda.

Futuro Ar

nautovic: fra Bologna e…Milan

Con le parole di oggi Arnautovic ha in qualche modo lasciato intendere che possa -incredibilmente- rimanere al Bologna nel prossimo calciomercato. Occhio comunque all’interesse dietro le quinte del Milan, che vede nell’austriaco un profilo ideale con il quale andare a rinforzare l’attacco nella prossima stagione. Maldini e Massara apprezzano tanto l’ex Inter, che potrebbe andare a sostituire in rosa Origi e Rebic.