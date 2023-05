Fiorello, chi se lo aspettava: la novità spiazza il celebre tifoso dell’Inter

Fiorello continua ad avere un enorme successo di pubblico e manda frecciate. Lo fa mediante la sua trasmissione Viva Rai 2.

Il successo non lo ha cambiato ma al tempo stesso è lui che ha avuto la capacità, unica, di non perdere mai contatto con il successo. Rosario Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, è lo showman che più di tutti ha caratterizzato il panorama nazionale riguardo lo show business. Un personaggio che non ha mai conosciuto significativi passaggi a vuoto o periodi di flessione.

I suoi spettacoli di intrattenimento mietono successi a qualsiasi latitudine adattandosi a meraviglia a tutte le stagioni. L’ultimo in ordine di tempo, Viva Rai 2, in onda tutte le mattine da Via Asiago a Roma, ha acquisito una straordinaria popolarità e promette di crescere ancora. Come molti sanno, lo showman catanese coltiva amicizie importanti nell’ambiente dello spettacolo, su tutte quella con Amedeo Umberto Rita Sebastiani meglio conosciuto con il nome d’arte di Amadeus.

I due conduttori ed ex dj si conoscono da parecchi anni, nonostante siano arrivati al successo seguendo strade e percorsi quasi opposti. Amadeus viene dal mondo della radiofonia, Fiorello dall’animazione nei villaggi turistici. La carriera di entrambi è decollata nel corso degli anni, tanto da trasformarli in due icone del mondo dello spettacolo. Intrattenitore e showman il primo, presentatore dallo stile più classico il secondo: diversi in tutto ma legati da un’amicizia radicata e profonda. Insieme hanno contribuito negli ultimi anni a riportare in auge uno degli eventi clou della tv di Stato, il Festival di Sanremo.

Fiorello, l’annuncio è sconvolgente: i fan attendono la conferma di Amadeus

E proprio a proposito del Festival della canzone italiana, alla cui conduzione lo stesso Amadeus è stato confermato senza discussioni, Fiorello ha diffuso una notizia che ha lasciato di sasso i tantissimi fan dell’ex dj ravennate. Un vero e proprio scoop che se confermato porterebbe dei veri e propri sconvolgimenti all’interno dell’azienda televisiva pubblica.

Il caos degli ultimi giorni in Rai ha lasciato pesanti strascichi ed ora qualche dubbio sul futuro c’è. Le parole di Fiorello, dette tra il serio e il faceto, hanno innescato una serie di domande tra gli appassionati.

Più di qualcuno, conoscendo il personaggio, sospetta in realtà che si tratti di uno scherzo, uno sberleffo di Fiorello nei confronti del suo fraterno amico. Sta di fatto che lo showman siciliano ha così parlato: “Amadeus mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Mi ha chiesto di non dirlo – ha aggiunto Fiorello in diretta . So che è una bombetta ma a me piace dirle le cose, la gente deve sapere. Non gliene frega magari niente, però deve sapere“.