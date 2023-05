Inter, cambia il futuro di Lukaku: cosa sta succedendo

Dopo il gol realizzato all’Atalanta di Gian Piero Gasperini, su Romelu Lukaku bisogna registrare alcune novità di mercato.

L’Inter sta chiudendo questa stagione nel migliore dei modi. La squadra allenata da Simone Inzaghi nell’ultimo mese ha infatti perso solo la gara dello Stadio Diego Armando Maradona contro il Napoli dell’ex Luciano Spalletti neo campione d’Italia.

In questi 30 giorni, di fatto, la ‘Beneamata’, ha recuperato il terreno in campionato, ha vinto la Coppa Italia, battendo la Fiorentina di Vincenzo Italiano con il risultato di 2-1. Non solo questo visto che i nerazzurri hanno ottenuto il pass per la finale di Champions League contro il City di Guardiola. Il raggiungimento dell’ultimo atto della massima competizione europea per club è stato un grandissimo risultato, arrivato dopo il doppio derby europeo in semifinale contro il Milan.

Dopo aver vinto la Coppa Italia contro i viola, l’Inter di Simone Inzaghi ha chiuso anche il discorso qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo traguardo, di fatto, è arrivato aritmeticamente con il successo di sabato sera di San Siro contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tra i migliori di questo periodo così positivo per la ‘Beneamata’ bisogna inserire sicuramente Romelu Lukaku. Proprio sul centravanti belga bisogna registrare delle importanti novità di mercato.

Inter, Lukaku vuole restare ancora in nerazzurro: ecco tutti i dettagli

Romelu Lukaku, dopo aver segnato contro l’Atalanta, ha infatti indicato il terreno di gioco, mostrando così la sua voglia di restare ancora a Milano. Il belga, dopo la cessione di ormai due anni fa, è tornato in prestito l’anno scorso dal Chelsea ed ha tutta l’intenzione di giocare ancora con la maglia dell’Inter.

Anche se il calciatore tornerà comunque a Londra a fine stagione, per poi essere valutato dal nuovo tecnico dei ‘Blues’: ovvero Mauricio Pochettino. Tuttavia, sicuramente, Romelu Lukaku spingerà sia l’Inter che il Chelsea per trovare l’accordo per restare ancora sotto l’ombra della Madonnina. Il futuro del calciatore è ancora da decidere, ma Romelu ha già espresso la propria volontà.

Dopo una prima parte di stagione davvero difficile, compreso anche l’esperienza al Mondiale in Qatar con il suo Belgio, Romelu Lukaku è stato sicuramente tra i protagonisti di questa rinascita dell’Inter. Il centravanti, subentrando ad Edin Dzeko nelle gare più importanti, è riuscito sia a segnare ( 4 gol nelle ultime 4 partite di campionato) che a fornire assist vincenti ai propri compagni (come quello dato a Lautaro Martinez nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan di Pioli).