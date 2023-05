Zidane al posto di Mourinho: è tutto vero

Zidane potrebbe essere una soluzione al posto di Mourinho, secondo le ultime indiscrezioni. Una scelta che già sta facendo discutere

Il tecnico francese è alla ricerca di un nuovo progetto, dopo aver atteso invano di sedere sulla panchina della Francia, ancora occupata da Deschamps. Adesso il suo futuro si interseca con quello dello Special One.

Il valzer delle panchine europee sta per scoppiare e potrebbe portare ad una serie incredibile di cambiamenti. Basti pensare che in ballo ci sono club importanti come Chelsea, Real Madrid, Juventus, Napoli, Roma e Psg, solo per citarne alcuni. Il Bayern Monaco, ad esempio, ha anticipato le mosse “regalandosi” Tuchel prima ancora che la stagione si concludesse.

Come detto, però, anche in Italia ci sono almeno tre grandi squadre che potrebbero vedere degli avvicendamenti in panchina. La Roma non è sicura di avere al comando lo Special One anche dopo la finale di Budapest. L’aria che tira dalle parti di Trigoria è quella di un possibile addio, magari con il trofeo dell’Europa League lasciato ad arricchire la bacheca giallorossa. Poco più a Sud, Spalletti ha già salutato la compagnia, discutendo senza costrutto con De Laurentiis. Dopo un’impresa del genere non c’è progetto che tenga. Il presidente del Napoli dovrà farsene una ragione e cercare un nuovo profilo ambizioso.

Zidane sempre più vicino al Psg: Mourinho è stato scavalcato

Chi non andrà al Napoli di certo è Zinedine Zidane, ancora senza panchina dopo aver vissuto grandissime stagioni con il Real Madrid (ben 3 Champions League portate a casa). Il suo destino dovrebbe essere legato a doppio filo alla Francia. Non la Nazionale, come si paventava da tempo, ma il Psg. Si perché il progetto di Galtier è fallito sul nascere e al Parco dei Principi serve qualcuno di importante per dare l’assalto alla Champions League.

Mourinho e Zidane sono i due candidati numero uno sul tavolo di Al-Khelaifi. Il tecnico portoghese sembrava essere in vantaggio, in virtù dei rapporti tesi tra Zizou (marsigliese doc) e i tifosi parigini. Invece secondo quanto riportato da Get Football, la dirigenza del Psg, con Luis Campos in testa, ha individuato in Zinedine Zidane il profilo ideale per il nuovo corso.

Uno specialista della Champions League per vincere là dove più conta. Dopo il possibile titolo del Manchester City quest’anno anche in Qatar non vogliono essere da meno. Una sfida da fondi arabi, tra ricchissimi sceicchi e Paesi rivali.