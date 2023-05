Roma tradita, va gratis alla Juve

Nessun tifoso romanista si immaginava questo epilogo: lascerà i giallorossi per passare gratis alla Juventus.

Il popolo romanista conta i giorni che mancano alla finalissima di Budapest, che vedrà i giallorossi scendere in campo contro il Siviglia. L’obiettivo della Roma è quello di conquistare il secondo trofeo europeo consecutivo dopo la Conference League dello scorso anno, vinta in finale a Tirana contro il Feyenoord (1-0, gol di Zaniolo).

Tuttavia, in finale di Europa League dovrà vedersela con gli andalusi, che oltre ad aver eliminato la Juventus in semifinale (2-1 al Sanchez Pizjuan dopo l’1-1 dell’andata a Torino) sono anche ‘di casa’ in questa competizione (6 vittorie negli ultimi 18 anni). Mourinho spera davvero di poter regalare un’altra gioia al popolo giallorosso. Va detto che le ultime parole dello Special One su Paulo Dybala hanno fatto preoccupare i tifosi. La Joya non sta ancora bene e l’allenatore portoghese si è detto pessimista sul suo recupero entro il 31 maggio, giorno della finale di Budapest.

Ma non sono solo le condizioni di Dybala a suscitare una certa ansia tra i fan della ‘Magica’. Anche il futuro di Mourinho non è molto chiaro e sono in tanti a temere una separazione con l’ex allenatore di Porto e Inter al termine della stagione. Lo Special One vuole che la proprietà americana intervenga sul mercato e costruisca una rosa più competitiva per il prossimo anno.

La Roma lo perderà a parametro zero: Juve pronta al colpo

Questa freddezza con i Friedkin potrebbe portare Mourinho lontano da Roma, anche perché le ultime notizie di calciomercato sembrano andare verso un’altra direzione. I giallorossi, infatti, rischiano di perdere un’altra importante pedina. Un giocatore spesso considerato di ripiego, ma che invece è fondamentale per lo scacchiere giallorosso.

Si tratta di Stephan El Sharaawy, autore di una buona stagione con 6 reti in campionato e due centri in Europa League. Con Mourinho l’attaccante italiano sembra essersi ritrovato, ma il suo contratto è in scadenza a giugno e finora non è stato raggiunto un accordo per il rinnovo.

L’impressione è che la storia tra El Sharaawy e la Roma terminerà qui, privando Mourinho di un altro elemento di esperienza. Tra i tanti club che si stanno facendo avanti per il centravanti c’è la Juventus, alla ricerca di profili adatti per il proprio reparto avanzato. I bianconeri sono molto tentati da questa possibile operazione, anche perché si tratterebbe di un colpo a parametro zero in linea con le nuove politiche di spending review di Madama.