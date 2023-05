Allegri sulla panchina di un’altra Big: titoli di coda con la Juve

Allegri dopo la stagione fallimentare alla guida della Juventus potrebbe lasciare il club bianconero: ecco chi lo vuole

Dopo l’eliminazione in Europa League contro il Siviglia Massimiliano Allegri è finito sulla lista degli imputati. Il cammino internazionale dei bianconeri è partito malissimo col terzo posto nel girone di Champions dietro a Benfica e Paris Saint Germain collezionando ben 5 sconfitte su 6 gare. Un bottino non entusiasmante e un’altra annata con zero trofei alzati al cielo. Anche l’avventura in Coppa Italia è terminata in semifinale contro i rivali dell’Inter. Nerazzurri che nei trofei nazionali sono diventati una vera e propria bestia nera di Allegri.

L’anno scorso due finali perse su due contro i ragazzi di Inzaghi che tra l’altro si andranno a giocare la finalissima di Istanbul contro il Manchester City il 10 giugno. Un’annata storta che ha visto trionfare il Napoli in campionato senza avere rivali. I partenopei hanno dettato legge contro la Juventus vincendo 5-1 al Maradona e 0-1 all’Allianz Stadium.

Allegri adesso è in bilico e la sua permanenza a Torino non è certa. I tifosi sono delusi e la Uefa potrebbe anche decidere di escludere dalle competizioni europee i bianconeri a causa del processo sulle plusvalenze. Il futuro alla Continassa è tutt’altro che roseo. Massimiliano Allegri ha dichiarato di voler rimanere alla guida della Juventus, ma la decisione non dipenderà esclusivamente da lui. Infatti la società sta pensando se confermare il tecnico toscano che è tornato sulla panchina bianconera nel 2021 senza ottenere i successi sperati.

Allegri, possibile addio alla Juventus: una big d’Europa lo corteggia e lui ci pensa

La stagione è stata deludente e ci sono state tantissime critiche sul gioco della squadra. Poca manovra offensiva che ha limitato anche Dusan Vlahovic. L’ex attaccante della Fiorentina ha segnato pochi gol e ha giocato col contagocce. A Siviglia è partito dalla panchina e al suo posto è stato preferito Kean. Nonostante tutto Allegri è ancora appetito sul mercato e una big europea ci pensa. C’è una big d’Europa che potrebbe cambiare allenatore e Allegri è finito sul taccuino del Real Madrid. Ancelotti può lasciare la Spagna direzione nazionale brasiliana.

I Blancos, quindi, sono alla ricerca di un nuovo mister e prende quota l’idea Allegri. Max non ha mai allenato fuori dall’Italia e potrebbe essere arrivata l’ora di cambiare aria. Ovviamente non è il solo nome per la panchina più prestigiosa d’Europa. Il Real ha nel mirino Zinedine Zidane, Julian Nagelsmann e Xabi Alonso. Per il francese sarebbe un clamoroso ritorno dopo i successi ottenuti negli anni passati.