Ingaggiano Szczesny in saldo: l’Inter prende nota

Wojciech Szczesny lascia la Juventus a prezzo di saldo: c’entra l’Inter nell’affare, i nerazzurri sorridono

Wojciech Szczesny è stato certamente uno dei protagonisti della Juventus in questa stagione. Il portiere polacco è sempre più una garanzia tra i pali e l’ha dimostrato anche contro il Siviglia in Europa League.

Non è ruscito ad evitare l’eliminazione in semifinale, certo, ma il numero uno bianconero si è dimostrato di gran lunga il migliore in campo tenendo in vita i bianconeri con alcune parate dal coefficiente di difficoltà davvero altissimo. Nelle scorse stagioni Szczesny è stato uno dei fattori decisivi per la conquista degli scudetti da parte del club bianconero e per Max Allegri è molto più di una garanzia, considerato come abbia estrema fiducia nel suo numero uno.

Arrivato in bianconero come dodicesimo di Buffon, il polacco si è poi preso il posto da titolare a suon di grandi prestazioni, diventando cosi uno dei punti di forza della Juve e tra i migliori portieri della Serie A. Eppure il futuro alla Juventus del portiere polacco è tutto da scrivere. Szczesny, infatti, ha il contratto in scadenza nel 2024 ed uno stipendio da circa 7 milioni di euro netti a stagione.

Szczesny, addio Juve: l’Inter sorride

Le trattative per il rinnovo dell’attuale accordo non sono ancora partite, anche perché la Juventus potrebbe non essere più in grado di garantirgli uno stipendio così elevato. In casa bianconera sono al vaglio valutazioni di ogni tipo, compreso la sua cessione e l’acquisto di un giovane portiere, affidabile ma con meno pretese economiche. Szczesny, d’altronde, è molto ambito sul mercato europeo e già in molti hanno posato gli occhi su di lui. In primis i club d’Oltremanica, con un ritorno in Premier League che solletica il portiere. In passato ha infatti vestito la maglia dell’Arsenal e Londra potrebbe essere nuovamente la sua destinazione, stavolta con un’altra divisa.

Il Chelsea, infatti, è alla ricerca di un numero uno dopo una stagione vissuta tra Mendy – portiere che ha vinto la Champions League da protagonista con i Blues nel 2021 – e Kepa. Entrambi non hanno soddisfatto e Mauricio Pochettino, il tecnico che siederà sulla panchina rovente del club a partire dalla prossima stagione, vuole un portiere di sicuro affidamento. Il preferito dall’allenatore argentino è Onana, l’ex Ajax protagonista in questa stagione all’Inter. Ha scalzato Handanovic ed a suon di parate ha blindato la porta nerazzurra trascinando la squadra di Inzaghi fino alla finale di Champions League.

I nerazzurri, però, per lasciar partire il camerunense chiedono almeno 40-50 milioni di euro; una cifra che garantirebbe una plusvalenza record al club considerato come sia stato acquistato a parametro zero. Ecco perché, di fronte a queste richieste, il Chelsea potrebbe virare su Szczesny, da acquistare in saldo ad un anno dalla fine del suo contratto con la Juve.