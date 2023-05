Liga, scandalo razzismo: pesante battibecco Vinicius-Tebas

Non si placano le polemiche dopo quanto accaduto a Valencia: volano parole grosse tra Vinicius e il presidente Tebas.

È stata una partita da dimenticare per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che, dopo il ko di Champions League contro il Manchester City, ha fallito l’opportunità di rialzare la testa al Mestalla di Valencia.

Una partita molto difficile per i Blancos che tuttavia ha fatto parlare di sé più per quello che è capitato a Vinicius jr, oggetto di ululati razzisti da parte di qualche tifoso del Valencia. L’esterno brasiliano non ci ha visto più dalla rabbia e durante il recupero è stato espulso per un pugno contro un calciatore avversario.

La polemica, a distanza di diverse ore dalla conclusione dell’incontro, non solo non si è placata ma si è addirittura ingigantita con una serie di personalità del calcio, sia spagnolo che internazionale, che hanno voluto dire la loro sui fatti del Mestalla. Tra questi non si può non nominare il ruspante presidente della Liga Javier Tebas, già noto alle cronache sportive spagnolo per il suo carattere molto particolare.

Razzismo nella Liga, Vinicius contro Tebas

Sul campo ha giocato una partita molto simile a quella dell’Etihad Stadium: poco produttiva e abbastanza opaca. Ma durante la terzultima giornata della Liga, Vinicius Jr ha purtroppo subito per l’ennesima volta una serie di insulti di matrice razzista che lo hanno distratto non poco mentre si trovava in campo. Altri protagonisti del Real, tra i quali Courtois, hanno confermato che alcuni tifosi del Valencia hanno urlato nei confronti del brasiliano il coro “Scimmia”.

Una vergogna che è subito finita sulle prime pagine dei giornali di mezzo mondo, tanto da scomodare persino il presidente brasiliano Lula che ha espresso solidarietà nei confronti del connazionale. In giornata sono arrivate le parole del presidente della Fifa Gianni Infantino che ha sottolineato ancora una volta l’importanza di agire contro chi promuove insulti di questo tipo.

Nella serata di domenica il brasiliano si è sfogato sulla sua pagina Instagram dicendo che la “Liga appartiene ai razzisti“. Queste poche parole hanno subito acceso la reazione del presidente del campionato spagnolo, Javier Tebas, che ha ironizzato sulle parole del calciatore dicendo che egli non ha mai “partecipato a nessuna delle due date (per discutere del problema del razzismo ndr) che ha voluto“.

Immediata la risposta del talento brasiliano che ha criticato Tebas dicendo che al posto di muoversi per risolvere il problema spende il suo tempo per attaccarlo sui social. “Per quanto fai finta di non leggere e parli, l’immagine del campionato spagnolo traballa“, afferma Vini Jr evidentemente irritato dalle parole di Tebas.