Diletta, il bottone in difficoltà: una passeggiata scottante

Diletta Leotta si gode al meglio il periodo della gravidanza. E in alcuni scatti i fan hanno potuto notare dei cambiamenti avvenuti a livello fisico

Sarà per la magia del momento, la gravidanza tanto inattesa quanto poi goduta e una serie di successi importanti a livello professionale, ma Diletta Leotta non è mai apparsa così felice e radiosa come adesso. La trentunenne giornalista siciliana dopo intere stagioni trascorse da single ha trovato l’amore con la A maiuscola, il compagno ideale con il quale costruire un rapporto duraturo e profondo. Il colpo di fulmine, l’incontro fatale con il portiere tedesco del Newcastle, Loris Karius, avvenuto qualche mese fa a Londra ha stravolto la vita della bionda inviata di DAZN.

Tra poco meno di tre mesi Diletta darà alla luce la bimba che porta in grembo e a cui non ha ancora dato un nome (“Decideremo in extremis“, ha dichiarato di recente). Nel frattempo la pancia cresce e anche il fisico si adegua al cambiamento come gli stessi tifosi e abbonati a DAZN hanno potuto notare. Da qualche settimana la Leotta fa sfoggio di un decolleté più abbondante del solito, un particolare di cui i suoi tantissimi fan si sono quasi subito accorti.

Gli ultimi scatti postati sul profilo Instagram non mentono. Uno in particolare ha scatenato l’entusiasmo di migliaia di followers: Diletta Leotta passeggia per le vie di Milano con indosso un pullover color salmone il quale trattiene a fatica le forme debordanti della giornalista. La quale peraltro, com’è giusto che sia, non si cura affatto dei commenti spesso poco eleganti di alcuni fan.

Diletta Leotta, le forme sono esplosive: il maglione fatica a contenerle

Nonostante la bimba continui a crescere Diletta continua a svolgere con la sua consueta professionalità il lavoro di inviata. Domenica scorsa era a Napoli per commentare da bordocampo la sfida tra gli azzurri di Spalletti neo campioni d’Italia e l’Inter finalista di Champions League. Coadiuvata da due opinionisti come Ciro Ferrara e Giampaolo Pazzini la giornalista siciliana ha raccontato nei minimi dettaglia la magica atmosfera dello stadio Maradona nel pre partita e coordinato le interviste ai protagonisti del dopo gara.

E’ probabile che per un periodo di tempo la Leotta sarà costretta a lasciare il microfono a casa per prendersi cura della sua prima figlia. E’ dunque molto probabile che nei primi mesi del prossimo campionato la bella Diletta non potrà svolgere il suo consueto lavoro.