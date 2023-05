Calciomercato, Luis Enrique ha deciso: torna in Italia

Dopo l’avventura alla guida della Roma, Luis Enrique sarebbe pronto a sposare un progetto in Serie A: ecco la decisione

La sua carriera parla da sè, ma ora ha avuto un periodo di pausa dopo la cocente disfatta al Mondiale in Qatar alla guida della Spagna. Una delusione totale con il successivo cambio del ct: ora Luis Enrique non vede l’ora di ricominciare.

Il suo futuro potrebbe essere anche in Serie A scegliendo un progetto davvero suggestivo in vista della prossima stagione. Tante big d’Italia dovranno così cambiare la propria guida tecnica per aspirare a nuovi risultati importanti. Idee entusiasmanti in vista della prossima stagioni con tanti nomi sul taccuino di direttori sportivi. Luis Enrique vorrebbe rimettersi in gioco dopo alcuni mesi di pausa dopo il Mondiale in Qatar: a breve potrebbero arrivare novità importanti per il futuro dell’allenatore spagnolo. Tante valutazioni in corso per ambire a nuovi successi da collezionare per il prosieguo della sua carriera.

Calciomercato, Luis Enrique nel mirino del Napoli

Il suo spessore internazionale è sempre molto riconosciuto all’estero come un allenatore di fama mondiale. Le sue idee sono innovative riuscendo ad esaltare ogni tipo di calciatore con un sistema sempre più all’avanguardia. L’allenatore spagnolo preferisce un gioco corale in cui coinvolge ogni calciatore per esaltarlo nel suo sistema.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il presidente De Laurentiis è già al lavoro da tempo per scegliere il sostituto di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore è sbucato fuori anche il nome dell’allenatore di spessore, Luis Enrique, che è stato anche cercato già tempo fa. L’idea sarebbe quella di continuare con il 4-3-3, lo stesso sistema di gioco disegnato dal tecnico di Certaldo. Dopo la cocente eliminazione al Mondiale in Qatar alla guida della Nazionale spagnola, Luis Enrique non ha trovato una nuova sistemazione preferendo così aspettare la fine della stagione per scegliere un nuovo progetto entusiasmante.

De Laurentiis avrebbe così sondato già diverse piste per la successione di Luciano Spalletti. L’altro profilo suggestivo sarebbe quello di Antonio Conte, già contattato dal numero uno della società partenopea. Luciano Spalletti è sempre più lontano dalla compagine partenopea nonostante il trionfo dello Scudetto dopo 33 anni. Dopo il 4 giugno le strade con il presidente De Laurentiis si separeranno definitivamente dopo due stagioni da ricordare nella storia del calcio Napoli.