Caos Ronaldo, l’ex Juve decide di mostrare tutto sui social

Tanti i rumors per Cristiano Ronaldo, tra la sua vita all’Al-Nassr e i gossip su Georgina, CR7 ha iniziato a svelare le carte sui social.

Quello di Cristiano Ronaldo è un nome talmente pesante nel mondo del calcio, e non solo, che ormai qualunque sua mossa fa notizia. La firma il 30 dicembre 2022 con l’Al-Nassr ha scosso tutti i fan del pallone talmente è stata clamorosa la scelta. Un contratto faraonico per volare in Arabia e, chissà, forse chiudere lì la sua carriera. In un campionato non particolarmente di prestigio in quest’epoca.

Una scelta talmente clamorosa che pare abbia creato più di qualche problema anche nella vita privata di Cristiano Ronaldo. La relazione con Georgina è infatti finita sotto la lente di ingrandimento del mondo del gossip. Tra voci di rottura e riconciliazioni, la vita di CR7 in Medio Oriente sembrerebbe alquanto agitata. Senza contare come i più critici mettano in evidenza che, nonostante ci sia uno dei più forti di sempre in rosa, l’annata dell’Al-Nassr non sia scoppiettante.

Intanto però, per iniziare a zittire i più scettici, Cristiano Ronaldo ha condiviso un po’ di foto sui social per iniziare a far scoprire la sua vita in quel di Riad. Negli scatti l’ex Manchester United ha mostrato a tutti alcuni momenti della sua preparazione quotidiana. In mostra anche più punti della casa in cui vive insieme a Georgina e i loro cinque figli. Un gesto in ogni caso che non è passato affatto inosservato.

Il portoghese allo scoperto, scatti social per calmare le acque

La vista dalla palestra è impareggiabile e non poteva essere altrimenti per la casa di uno degli uomini più famosi del mondo, che può ovviamente permettersi certi lussi grazie al ricco ingaggio garantito dall’Al-Nassr. Più volte, anche a Torino e Madrid, CR7 e Georgina mettevano in mostra i loro immensi immobili. Non solo, la compagna di Ronaldo ha mostrato in precedenza altre parti dell’abitazione, oltre ad alcuni suoi hobby come la bachata o il twerking. In entrambe le discipline sta anche prendendo lezioni a cadenza regolare.

Una mossa social combinata e probabilmente studiata quindi per stemperare i toni. Questa la scelta di Cristiano Ronaldo e Georgina, che hanno così mostrato come la loro vita sia in realtà più tranquilla di quanto emerga dai giornali. Tanto che di recente anche la madre del calciatore ha agito, rispondendo alle critiche. Ha emesso infatti un duro comunicato in cui ha annunciato misure legali per un quotidiano portoghese che l’aveva accusata addirittura di stregoneria per far saltare il rapporto tra l’ex Juventus e la modella spagnola.