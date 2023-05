CR7 e Georgina, un gossip scioccante: c’entra mamma Ronaldo

Clamoroso l’ultimo gossip su Cristiano Ronaldo e Georgina. La madre del calciatore sarebbe protagonista della vicenda. Quello che ha fatto è assurdo

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno fatto parecchio discutere nelle ultime settimane. Ad infiammare le testate giornalistiche di ogni paese è stata la loro presunta separazione. La notizia è stata diffusa dapprima in Portogallo e in Spagna, paesi natali, rispettivamente, del calciatore e della modella. Poi ha fatto chiaramente il giro del mondo.

Nello specifico, è stato affermato che Ronaldo si fosse stancato di Georgina, a causa delle sue manie spendaccione da quando la famiglia si è trasferita in Arabia Saudita. Ci sarebbe anche stato un conseguente tradimento del calciatore alla moglie con una modella venezuelana. Il tutto è stato però prontamente smentito, prima dall’agenzia di CR7, poi da Georgina sui social. La coppia è sana, e lo dimostrano anche i recenti scatti pubblicati su Instagram che ritraggono i due personaggi raccolti in un bacio, o in piscina con i figli.

C’è stata anche la madre di Ronaldo a smentire la crisi tra il figlio e Georgina. La donna, Dolores Aveiro, ha parlato durante una trasmissione: “Le liti possono capitare, ma quelle dette sono tutte bugie”. Attenzione, però, perché secondo la stampa portoghese proprio la madre del cinque volte Pallone d’oro avrebbe un ruolo cruciale nella presunta crisi della coppia. La notizia è sconvolgente.

Ronaldo-Georgina, la madre è un ostacolo

Nel paese lusitano, luogo natale di Ronaldo e della sua famiglia d’origine, stanno circolando della clamorose voci che vorrebbero la madre del calciatore desiderosa del divorzio con Georgina Rodriguez. Così tanto che questa sarebbe ricorsa alla stregoneria pur di vedere il figlio Cristiano separato dalla nuora spagnola. Un gossip clamoroso, se solo fosse vero. Difatti, la notizia diffusa è stata accolta con rabbia da Dolores Aveiro. La donna è corsa subito sui social a dire la sua verità.

La Aveiro ha attaccato veemente i quotidiani che hanno messo in giro tali voci: “Voglio informarvi a nome mio e di tutta la mia famiglia, che include anche Georgina, che ho contattato i miei avvocati per ripristinare il mio buon nome e quello della mia famiglia”. Dolores Aveiro è ricorsa dunque alle vie legali per le presunte sciocchezze messe in circolo sul suo conto. D’altronde, è assurdo da sé pensare che la donna voglia la separazione del figlio dalla madre dei suoi nipotini. Per lo più ricorrendo alla stregoneria.

Nello stesso post, Dolores Aveiro ha concluso così: “Un noto giornale portoghese ha diffuso notizie che vengono utilizzate per farsi pubblicità a spese del mio nome. Non mi arrenderò finché questo giornale non pagherà per il danno fatto”. Insomma, la madre di Ronaldo aspetta soltanto di avere la sua vendetta!