Arriva il colpo dell’estate: ecco Mané

I campionati non sono ancora finiti, ma è già tempo di tuffarsi nel calciomercato. Quale sarà il grande colpo che potrebbe tenere banco per settimane sulle prime pagine dei giornali e infiammare i sogni dei tifosi? Alcuni rumors parlando già di chi, tra i veri fuoriclasse, potrebbe essere il nome caldo dell’estate: Sadio Mané.

L’attaccante senegalese attualmente tra le fila del Bayern Monaco potrebbe fare ritorno in Premier League dopo una sola stagione trascorsa in Germania. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il giocatore è stato inserito nella lista dei cedibili dal club bavarese, a causa della ormai celebre lite con il compagno di squadra Sané.

Mané avrebbe attirato l’attenzione di due club inglesi, Manchester United e Newcastle, che sembrano interessate ad acquisire le sue prestazioni in vista della prossima stagione. Il possibile ritorno di Mané in Premier League suscita sicuramente l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori, considerando che durante la sua permanenza al Liverpool, è stato una delle figure di spicco della squadra, contribuendo in modo significativo ai successi ottenuti dai Reds.

Dall’Inghilterra volano i primi rumors: Manè grande colpo del 2023

Il calciatore, il cui contratto scade nel 2025, ha attualmente una valutazione di 45 milioni. Non molti considerando gli standard a cui ci ha recentemente abituato la Premier League, ma di certo, visto che stiamo parlando di un over 30, non sono molti i club che sarebbero risposto a sborsarli nonostante l’indubbio talento del calciatore in questione.

Il Manchester United cercherebbe attraverso Mané una strada relativamente ‘sicura’ per tornare al vertice, acquistando un calciatore dall’indubbia esperienza che ha già fatto molto bene in Premier. D’altro canto, per motivi simili, ma per premesse diverse, anche il Newcastle potrebbe decidere di puntare su di lui. Il club del nord dell’Inghilterra sta infatti cercando, anche attraverso una proprietà ambiziosa, di tornare al vertice in Premier League e un giocatore come Mané potrebbe fare molto comodo al caso dei Magpies.

Quest’anno Mané, con la casacca del Bayern Monaco, ha giocato 37 partite in stagione tra tutte le competizioni. Il suo bottino è di 12 reti e 6 assist. Numeri inferiori rispetto a quanto fatto negli anni precedenti a Liverpool, ma che risentono anche di alcuni periodi non proprio idilliaci a Monaco di Baviera.