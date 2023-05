Terremoto in Premier: scandalo calcioscommesse per un top-player

Un nuovo terremoto in Premier League, dove lo scandalo calcioscommesse va a coinvolgere un top-player, ecco cosa è accaduto.

Si tratta del campionato più seguito al mondo, tanto da far muovere cifre da capogiro. Numeri importanti fino ad arrivare ad oltre tre miliardi di sterline, ma anche la Premier League ha i suoi scheletri nell’armadio, come dimostra l’ultimo caso. Negli ultimi giorni il campionato di Premier è stato protagonista di uno scandalo a dir poco clamoroso.

Il protagonista di questa vicenda è il bomber Ivan Toney, attuale centravanti del Brentford. Il calciatore è una delle rivelazioni di questa stagione, terzo nella classifica dei capocannonieri dietro a stelle del calibro di Erling Haaland ed Harry Kane.

Arrivato nel 2020 al Brentford, il giocatore ha contribuito alla promozione delle Api in Premier League con il grande bottino di 33 reti. Invece in questa stagione, la squadra allenata da Thomas Frank, occupa il nono posto in classifica, non distante dalla zona europea. Il tecnico non potrà contare però sul suo centravanti, calciatore che ha finito la stagione in anticipo.

Scandalo Calcioscommesse: stavolta tocca alla Premier

Alla base della decisione presa nei confronti del forte attaccante, ci sarebbero una serie di fatti accaduti tra il 2017 ed il 2021, periodo nel quale il calciatore avrebbe effettuato scommesse sportive. Una cosa assolutamente vietata dalla federazione. La FA, vale a dire la Federazione calcistica inglese, ha denunciato il calciatore per ben 262 violazioni nel corso del periodo di riferimento, 30 delle quali sono state ritirate, con il diretto interessato che ha ammesso tutto tra lo stupore generale.

Ivan Toney, scandalo calcioscommesse in Premier League (ansa) – calciomercatoweb.itPer tali violazioni, Toney è stato squalificato per ben 8 mesi, metà dei quali li dovrà trascorrere senza la possibilità di allenarsi con il suo attuale club. Una squalifica pesantissima che costringerà il calciatore anche a non potersi allenare con i compagni. Toney dovrà quindi aspettare il 17 gennaio 2024 per poter disputare i primi incontri ufficiali dopo la sospensione.

Brutto colpo per Ivan Toney, che salterà, oltre alle ultime giornate della Premier League in corso, anche la prima metà della prossima stagione. Una punizione esemplare in un momento della carriera importante per un giocatore arrivato a 26 anni lo scorso marzo, mese in cui ha avuto modo anche di esordire con la Nazionale inglese nei minuti finali del match di qualificazione agli Europei contro l’Ucraina. In tanti si chiedono se Toney riuscirà a raggiungere nuovamente questi livelli dopo questa lunga squalifica.