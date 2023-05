Ma quale Conte, il nuovo allenatore del Milan è un altro Top: Pioli lascia

Nome nuovo per la panchina del Milan in vista della prossima stagione con Pioli che potrebbe salutare i rossoneri dopo quasi quattro anni.

La sconfitta in Champions League ad opera dell’Inter ha lasciato il segno in casa Milan con la posizione di Stefano Pioli che appare a rischio.

Momento difficile in casa Milan dopo il ko nella doppia sfida di Champions League contro l’Inter. Con l’accesso tra le prime quattro del campionato che appare molto difficile, per il tecnico rossonero sono tempi duri e non è escluso un cambio alla guida del club meneghino. Sono molti i nomi che si fanno per l’eventuale sostituzione dell’allenatore e negli ultimi giorni si era parlato anche di Antonio Conte. In questo momento però, non è l’ex ct della nazionale a fare gola ai rossoneri.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, Calciomercato.it ha proposto un sondaggio sul proprio canale Telegram su chi dovrebbe prendere il posto di Stefano Pioli al Milan. Un vero e proprio plebiscito ha messo Roberto De Zerbi in cima alle preferenze.

Calciomercato Milan, c’è un tecnico in cima alla lista per sostituire Pioli

L’ex allenatore del Sassuolo ha raccolto il 50% delle preferenze dei tifosi del Milan, desiderosi di vederlo sulla propria panchina in vista della prossima stagione. Secondo posto per Vincenzo Italiano, autore di una buona stagione alla guida della Fiorentina, con il 26% delle preferenze, mentre è solamente terzo Antonio Conte, ex ct della nazionale, con il 18%. Chiude la classifica Luciano Spalletti, destinato a restare al Napoli, con il 6%.

Un sondaggio che con ogni probabilità resterà tale vista l’intenzione del Milan di andare avanti con Pioli a meno di crollo totale nelle prossime giornate di campionato. Stesso destino per Roberto De Zerbi che resterà alla guida del Brighton per provare l’avventura europea con la sua squadra in attesa di una chiamata di una big in vista della prossima stagione. Da capire quello che sarà il futuro di Antonio Conte con l’ex Inter e Juventus desideroso di tornare in Italia.

In casa Milan intanto si lavora sul campo per provare ad ottenere nove punti nelle prossime tre giornate di campionato ed avere ancora speranze di qualificazione alla Champions League, mentre la società è attiva in sede di calciomercato. Tra i nomi più caldi accostati ai rossoneri c’è quello di Kamada con il giapponese che potrebbe arrivare a costo zero visto il contratto in scadenza con l’Eintracht Francoforte a giugno di quest’anno.