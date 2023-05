Juve choc, c’è l’annuncio: “15 punti di penalizzazione”

Juve choc, sembra che non vi siano più speranze riguardo una riduzione della penalizzazione che sta per arrivare. Eccoli, nuovamente, i -15 punti in classifica!

Vanno, vengono, ritornano. I punti in classifica della Juventus, in questa stagione folkloristica, come l’ha definita Massimiliano Allegri, sono come le Nuvole di Fabrizio De André.

Il prossimo 22 maggio sarà il giorno decisivo. Per scacciare i lugubri pensieri i tifosi della Juventus potranno ripensare al 22 maggio 1996. Il giorno della gioia più grande. Stiamo parlando della finale di Champions League all’Olimpico di Roma contro gli olandesi dell’Ajax, match che vide la vittoria ai rigori e il capitano Gianluca Vialli, altro colpo al cuore in questa martoriata annata, che alza al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Il 22 maggio sarà anche il giorno dell’udienza della nuova Corte Federale d’Appello che dovrà nuovamente quantificare, e motivare in maniera esaustiva, la nuova penalizzazione che verrà attribuita alla Juventus.

Naturale, in questi giorni che precedono la nuova udienza, tentare di prevedere il giudizio della Corte, dando i numeri relativi alla sanzione che, inevitabilmente, colpirà la società torinese. Tra gli ottimisti, che prevedono una seppur minima riduzione della penalità e chi invece ipotizza scenari ancora più drammatici, c’è chi ritiene che la Corte, alla fine della giostra, riproporrà la medesima penalizzazione prima inflitta e poi, in un secondo momento, cancellata in attesa di un nuovo giudizio.

Juve choc, ritorna il gelo. -15!

Ipotesi infinite su ciò che potrà essere deciso lunedì prossimo dalla Corte Federale d’Appello e tra queste vi è anche il pensiero di Marcello Chirico. Un suo cinguettio su Twitter ha messo in moto le reazioni del popolo del web, bianconero e non. Secondo il giornalista la Corte starebbe seriamente valutando di ridare i 15 punti di penalizzazione alla Juventus per evitare che, qualora la formazione di Massimiliano Allegri vinca le restanti tre partite di campionato, riesca comunque a qualificarsi alla prossima Champions League. Se la penalizzazione sarà di tale portata si andrà, inevitabilmente, verso un nuovo ricorso della Juventus e i tempi continueranno ad allungarsi.

Ciò che non convince il giornalista Marcello Chirico è l’afflittività e la maniera in cui la si sta utilizzando. Questa dovrebbe seguire regole precise, che in realtà risultano completamente assenti in tale contesto. Pertanto questa non dovrebbe essere utilizzata, senza un ordine preciso, prendendo solo quanto necessario. Una situazione particolare nel caso della Juventus e c’è il serio rischio che il club venga escluso da tutte le competizioni europee. Ancora qualche giorno ed il mistero verrà svelato. Non resta che attendere la “sentenza” della Corte Federale d’Appello.