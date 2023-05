Mourinho ci prova: l’ex Juve ha aperto alla possibilità

La Roma ci potrebbe pensare seriamente, ecco il colpo che potrebbe far sorridere il tecnico, José Mourinho.

I tifosi romanisti sperano in un epilogo entusiasmante della stagione, proprio come un anno fa. La stagione è vicina a giungere al termine ed ogni gara è decisiva. L’obiettivo principale del club giallorosso è tornare in Champions League, una situazione che auspica in particolare il tecnico Josè Mourinho.

E poi c’è l’anno prossimo. Sì, perché ormai manca sempre meno all’inizio del calciomercato estivo e tutte le maggiori squadre non vogliono farsi trovare impreparate. Ovviamente la Champions potrebbe portare introiti, utili soprattutto in sede di campagna acquisti, ma ovviamente ogni squadra è in cerca di acquisti low cost.

Mourinho è a caccia di particolari rinforzi, in ogni reparto, e nello specifico avrebbe messo nel mirino una vecchia conoscenza del campionato italiano. La Roma sembra pronta per accontentarlo e presto potrebbero cominciare le trattative.

Mou ci prova: sarebbe un colpo da sogno

Il club giallorosso avrebbe sondato il terreno per l’ex Juve, attualmente all’Atletico Madrid, Alvaro Morata. Il trentenne ha trovato molto spazio quest’anno all’Atletico Madrid, ma gradirebbe cambiare aria, magari con un ritorno in Italia. O forse, semplicemente l’agente vorrà ascoltare tutte le offerte economiche, prima di decidere se continuare o meno con i Colchoneros. Si è discusso molto di Juve e Milan nelle ultime settimane, ma ora ci sarebbe anche la Roma.

Il club della Capitale sarebbe pronto ad anticipare le due rivali e vorrebbe convincere il calciatore. Da segnalare l’amicizia di vecchia data con l’argentino Paulo Dybala, giocatore che Alvaro potrebbe ritrovare in giallorosso. Questo e non solo visto che la Champions è fondamentale per la scelta del calciatore.

Il centravanti della Nazionale spagnola ha il contratto in scadenza nel 2024 ed al momento non si discute affatto di rinnovo. L’Atletico ha investito molto su Morata e non ha alcuna intenzione di perderlo a parametro zero. Per questo motivo, i giallorossi potrebbero provarci sulla base di un’offerta da 20-25 milioni e potrebbe cosi prendere un attaccante da 193 gol in carriera.

Ovviamente in tal caso dovrebbe partire un attaccante. Belotti è appena arrivato e, dopo una stagione difficile, non ha molto mercato. La Roma potrebbe cosi mettere in vendita il centravanti Tammy Abraham. L’inglese difficilmente accetterebbe di non essere un titolare e così la società potrebbe arrivare ad un clamoroso cambiamento in attacco, con il colpo Morata che appare sempre più vicino.