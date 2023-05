Allegri esonerato: “Zidane alla Juve”

L’esonero di Allegri dalla Juventus a fine stagione sembra una cosa sempre più probabile. Ora arriva anche la soffiata su chi potrebbe sostituirlo

La Juventus ha salutato l’ultimo obiettivo stagionale nella serata di giovedì, quando al Sanchez Pizjuan il Siviglia ha avuto la meglio ai supplementari. Il tocco sotto di Vlahovic ha illuso i bianconeri, che sembravano poter dire la loro sino in fondo. Poi però, Suso e Lamela hanno ribaltato la situazione, finendo per estromettere Allegri dalla terza finale europea con “La Vecchia Signora”.

Un vero peccato per quanto mostrato nei 180′, forse al termine di una delle prove più convincenti dell’ultimo periodo. Purtroppo la squadra del direttore Monchi è particolarmente a suo agio in Europa League e lo si è visto anche in questa occasione. A sfidare la Roma di Mourinho a Budapest ci saranno quindi gli andalusi, che inseguono la loro settima affermazione nel secondo trofeo della UEFA.

Questa eliminazione può essere anche la pietra tombale sul futuro di Allegri a Torino, visto che ormai non resta che pianificare la prossima stagione. Fra pochi giorni la Juve conoscerà anche la sentenza definitiva della Giustizia Sportiva per il caso plusvalenze, con l’atteso verdetto del nuovo processo, rimesso in piedi dopo il parere del Collegio di Garanzia del Coni. Una Juventus senza coppe sarebbe in grossa difficoltà, anche dal punto di vista economico, ma almeno al momento questa evenienza non si vuole nemmeno prendere in esame alla Continassa.

Juventus, per Sebastian Frey c’è solo una possibilità per sostituire Allegri: “Io prenderei Zidane”

Ma se Allegri dovesse lasciare Torino, chi potrebbe prendere il suo posto sulla panchina più ambita d’Italia? I colleghi di calciomercato.it hanno intervistato ai microfoni di TVPLAY_CMIT l’ex portiere di Inter e Fiorentina Sebastian Frey. Il francese ha espresso un suo parere piuttosto diretto, tirando in ballo un nome che non può che far piacere a tutti i tifosi bianconeri.

“Penso che Zidane al 99,9% non andrà al PSG. Secondo me è l’uomo giusto per ricostruire una grande Juve – spiega il portiere -. Se penso ad un nuovo corso bianconero vedrei bene Del Piero come presidente e Zidane come allenatore”. La speranza di tutti gli appassionati della “Vecchia Signora” è che il parere di Frey venga ascoltato anche da Elkann, Cherubini e Calvo. Sarebbe probabilmente il nome giusto per lanciare un nuovo corso, sempre molto ambizioso. Una rinascita dalle ceneri dopo l’ennesimo anno difficile.